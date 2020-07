Vega-Arango: «El Sporting se ha olvidado de Mareo»

0

15/07/2020 22:27 h

Manuel Vega-Arango, que fuera presidente del Real Sporting de Gijón concedía una entrevista a La Hora de Broti, programa de Radio Marca Asturias presentado por José Joaquín Brotons, en el que repasaba sus años en la entidad rojiblanca y el momento actual del club gijonés.

Declaraciones de Vega-Arango:

"En mis años de presidente intenté hacerlo lo mejor posible, con mis aciertos y errores, como todo humano. La primera época de 10 años fue gloriosa, con 6 participaciones europeas que alguna hoy sería de Champions. Fueron años muy felices. La segunda etapa fue muy dura, con el equipo en momentos críticos con un problema económico brutal"

"No creo ser la persona más apropiada para responder qué le pasa al Sporting, algo que se pregunta muchos aficionados. No me gustaría decir cosas que no encajaran y que alguna persona las tomara como una crítica. No diré ni mal ni bien, cada uno que haga su composición, pero podríamos estar mucho mejor sin duda"El que tiene entre manos las cosas pues se equivoca o acierta. El fútbol es muy complicado, cambia una cuestión si el balón pega en el poste o entra. Cuando no se gana y no se consiguen los triunfos que la afición desea, vienen las críticas y también los errores"

"La afición del Sporting es muy numerosa y muy exigente en ocasiones. Cuando cogí al equipo en 2002, en mi segunda vez, teníamos 8.500 socios, ahora tenemos 20.000. Quiero decir que la afición está cuando el equipo está, es así"

"Siempre creí en la cantera, es muy importante. Cuando se inauguró Mareo nuestra intención era hacer un equipo al estilo del Athletic, todos de la tierra. No se pudo conseguir, pero intentamos por todos los medios que fuesen jugadores que pasasen por nuestra escuela. Esto se fue perdiendo y fue una equivocación total"

"No tiene que parecer mal a nadie, pero creo que Mareo se ha olvidado, hay muy pocos futbolistas de nuestra escuela. En ese sentido es una equivocación, el Sporting tiene que fundamentarse total y absolutamente en Mareo. Traer tres o cuatro futbolistas de fuera, pero no contar con los jugadores de los equipos filiales es un error total"

"La época de Quini y de ese equipo, eran casi todos de la cantera y se hacían unas campañas soberbias. Quedamos subcampeones de Liga, un club como el nuestro que era un club modesto. Quini era un jugador extraordinario, hoy no tendría cifras"

"Creo que fue una equivocación total el cambio de sociedades deportivas a sociedades anónimas"

"Hay que olvidar el pasado e intentar hacer un futuro bueno. El Sporting para meterse en el play off lo tiene, no digo imposible, pero sí muy difícil. Creo que este año hay que olvidarse. El Sporting tiene que tener una plantilla preparada para subir a Primera, que era donde estuvo tantos años y consiguió tantos éxitos. En mi época, cuando entré en el 76, estuvimos 21 años consecutivos en Primera división, un equipo tan modesto como era el nuestro y basándose en la cantera"

"Para el futuro como no voy a desear yo lo mejor, pero no quiero decir que se hacen las cosas mal, aunque las cosas no van como tienen que ir y hay mucha afición descontenta".

