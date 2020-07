Bogdan regresa 5 meses después

0

La Voz de Asturias D.A.

18/07/2020 00:20 h

El Real Sporting de Gijón sumaba una derrota en su visita al Extremadura, que ponía punto final a las escasas opciones de luchar por un puesto en la promoción. Los jugadores rojiblancos analizaban el duelo en la zona mixta del Francisco de la Hera. Estas fueron sus declaraciones:

Gaspar

"Creo que la primera parte no estuvimos a la altura del partido. El míster me dio la oportunidad, a mi y a otros dos compañeros, de intentar mejorar lo que hicimos en la primera... y nada, a pensar en el lunes para terminar bien la temporada"

"Estoy muy contento y muy agradecido a todos por las facilidades que me dan para jugar e ir entrando poco a poco. La verdad que he cogido confianza y creo que eso se nota en el juego. Así que a seguir, estoy la verdad muy contento"

"El entrenador nos dijo que los extremos nos metiésemos un poco para dentro, para dejar libre el carril para los laterales. Eso hemos hecho, creo que ha salido bien, pero faltó culminar el partido"

Bogdan

"Muy contento por volver a tener unos minutos. Una pena la derrota pero hay que seguir adelante, tenemos otro partido en casa, el último, y tenemos que ganarlo para irnos con buenas sensaciones"

"Tenemos que salir a tope en todos los partidos. Hoy no hemos estado muy acertados en la primera parte y claro que la victoria en el próximo partido es fundamental por la afición y por nosotros también, para irnos que ese buen sabor de boca"

"Me quedo del partido con que no he sentido ninguna molestia, he tenido muy buenas sensaciones, pese a que no he entrenado mucho con el grupo y el calor"

