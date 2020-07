Djukic: «Me da vergüenza, soy el mayor culpable»

0

La Voz de Asturias A.V.M.

17/07/2020 23:29 h

Avance.

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Me da vergüenza, soy el mayor culpable. La primera parte es un desastre, no hemos merecido nada, no hemos tenido intensidad, no hemos defendido bien, no hemos tenido balón, no hemos existido en la primera parte"

"No sé si hemos pensado que éramos algo más que ellos, el Extremadura ha demostrado que está descendido y aún así la diferencia es mínima. La calidad no se ha visto por ningún lado, por eso hice cambios, habría cambiado 11 jugadores de haber podido"

"No se veía un equipo que lucha por el Playoff, no lo hemos merecido. Cada vez que nos acercamos no hemos sido capaces de ganar, así es imposible, no lo merecemos. Hoy era un partido que había que dar intensidad, deseo, mentalidad ganadora, es una justa derrota"

"En la segunda parte ya fue imposible, el rival está bien plantado y era complicado. Cambiando el sistema el desastre podría haber sido mayor, por eso quise dar estabilidad y solo cambiar hombres"

"Llevar este escudo debe ser sagrado. La imagen de la primera parte fue un desastre"

"Soy un profesional, he encontrado muchas situaciones como esta, tengo suficiente experiencia para afrontar el reto del Sporting. Sigo haciendo mi trabajo y no depende de mi seguir aquí"

