Carmona: «No hemos estado a la altura»

La Voz de Asturias D.A.

20/07/2020 23:48 h

El Real Sporting de Gijón ha puesto punto final a la temporada con una nueva derrota en El Molinón - Enrique Castro 'Quini'. Carlos Carmona, capitán de los rojiblancos ha valorado el encuentro y la campaña, en la zona mixta del municipal gijonés. Estas fueron sus declaraciones:

"El partido de hoy ha sido el resumen de la temporada. Una temporada en la que no se cumplen los objetivos y hay que hacer ya borrón y cuenta nueva, reciclar la cabeza y pensar en la que viene"

"Ha estado barato el play off y sobretodo el ascenso directo, con muy pocos puntos. No hemos tenido la constancia que teníamos que tener para estar arriba, no hemos conseguido encadenar tres victorias seguidas en toda la temporada y coger una racha para estar arriba y lamentablemente es una temporada para olvidar"

"Ha sido una temporada muy atípica, se ha hecho muy larga debido al covid. Al final se pudo terminar jugando cada tres días, pero no hemos estado a la altura"

"Lo bueno es que volvemos a empezar dentro de poco y hay que hacerlo con las pilas cargadas porque no se puede volver a repetir la temporada que hemos hecho"

