Gallego: «Mareo va a tener mucho peso en el Sporting»

La Voz de Asturias A.V.M D.A.

22/07/2020 13:05 h

El Real Sporting de Gijón presentaba esta mañana a su nuevo entrenador con las siguientes palabras de Javi Rico:

"Estamos obligados a trabajar en la siguiente temporada, hoy el protagonista es David Gallego, que firma por 2 temporadas. Nadie le ha regalado nada, tiene mucho carácter, respeto, disciplina, valores claves para esta entidad"

"Hay gente que entrena toda la vida y no saca resultados, yo valoro los procedimientos de trabajo y los valores que entran dentro de este club. David tiene los conocimientos que puede tener cualquier entrenador con 10 años de experiencia"

Declaraciones de David Gallego:

"El proyecto está claro, una parte importante es la apuesta por Mareo. Una cosa es la apuesta y otra el rendimiento, se lo deberán ganar. Vamos a valorar el rendimiento, lo que interesa el domingo es el rendimiento"

"Fue todo en la última semana, me llamó Javi Rico y fue una decisión muy rápida el fichaje por el Sporting"

"El objetivo está claro, como entidad no puede renunciar a nada el Sporting. Quiero un equipo reconocible, intenso, que sepamos que Sporting nos vamos a encontrar cada semana. No renuncio a nada"

"Respeto mucho el trabajo de Djukic, empieza una temporada nueva. No voy a comparar, a nivel de números me gustaría ser de los menos goleados como este año. Empezamos de cero"

"Desde hoy empezamos a trabajar con la dirección deportiva, tenemos claro el perfil, una vez tengamos la planificación veremos por dónde se tira, tenemos claro el perfil para este proyecto"

"Empezamos ya a trabajar, hemos hablado un poco cuando me proponen el proyecto, pero al final cuando tengamos todas las piezas se valorará. Nos ponemos a trabajar hoy"

"Nuestro objetivo está claro, generar muchas ocasiones de gol y que nos generen pocas. La idea es esa, otra cosa es tener las piezas que queremos. El balón es clave, pero queremos tener mucha verticalidad, ser intensos, ser un equipo que compite cada semana"

"Valoro mucho Mareo y el interés mostrado por contratarme, no vengo solo por un motivo en concreto al Sporting"

"Estoy en el sitio ideal después de la experiencia en el Espanyol con fútbol de cantera. En este proyecto del Sporting va a tener mucho peso Mareo, encajamos bien"

"Vengo porque creo en el proyecto del Sporting. Toni también hizo de segundo entrenador anteriormente"

"Venimos a construir algo sin renunciar a nada. La idea de Rico es dar importancia a Mareo, la competición es lo que te lleva a pelear por una cosa o por otra"

"Hay que intentar que la gente se sienta orgullosa de ver al Sporting, para los equipos con masa social nos penaliza jugar a puerta cerrada, pero no es una excusa"

"En Mareo todos queremos cuantos más jugadores importantes, mejor. Una cosa es la estadística y otra lograr que se consagren"

"Necesitamos jugadores rápidos, intensos, verticales,..."

"Solo puedo prometer trabajo y dedicación exclusiva, soy muy intenso y tengo mucha ambición. Trabajo incansable, mucha ambición"

"Lo que quiero es tener los mayores recursos posibles en la plantilla, quiero una plantilla rica en perfiles, en cualidades"

"Ante todo detrás de un futbolista hay una persona, hay que convencerles de que estamos para ayudarles"

"El talento se debe consolidar poco a poco, el proceso lo marca el propio jugador, unos maduran antes y otros después. Yo no voy a mirar si tiene experiencia o no, si da rendimiento va a jugar. No todos evolucionan igual"

"No tengo un referente, cojo referencias de muchos entrenadores"

"¿Ya me quieres echar? no tengas tanta prisa (risas)"

"El tamaño de la plantilla lo vamos a valorar a partir de ahora con la dirección deportiva"

"Fue todo muy rápido, el destino me ha vuelto a juntar a Javi Rico"

"Nos vamos a sentar y vamos a ver cuántos canteranos habrá, no hay un número concreto"

"La afición del Sporting es muy pasional, va conmigo eso, al final los proyectos donde la gente es pasional, me llenan"

"En Mareo hay mucho potencial, mucho talento, talento lo hay, hay que sacar ese rendimiento"

"A nivel de jugadores no voy a hablar, tengo que hablar con la dirección deportiva. Mariño hizo un gran año, da puntos al Sporting, es un gran portero. Quiero tener a los mejores jugadores en mi plantilla, luego veremos lo que podemos tener"

"Hasta el 12 de agosto no podemos entrenar"

"No es cuestión de fichar un número de jugadores, si no que se adapten a lo que necesitamos"

"No voy a hablar de nombres. Hay que ver el rendimiento de Manu García, yo me caso solo con rendimientos"

