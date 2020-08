Gerard Autet apoya el fichaje de Gallego por el Sporting

0

02/08/2020 22:48 h

Declaraciones de Gerard Autet a David González en Gijón Ser Deportivos -desde el minuto 13-:

"Si analizamos el motivo del fichaje de Gallego por el Sporting, creo que puede funcionar, lo conozco de la cantera del Espanyol y saca rendimiento a la gente joven, es muy claro y directo, un mensaje claro"

"Cuando empiecen los entrenamientos el perfil bajo se va a transformar, tiene carácter, es exigente consigo mismo y con los jugadores, es un buen fichaje para el Sporting"

"Está claro que habrá aprendido de su temporada en el primer equipo del Espanyol, no ha perdido partidos en Europa League, ha sido víctima de un proyecto que le daba dinero a otros entrenadores y a él no, él tuvo 3 competiciones en las que participar"

"Gallego no va a regalar minutos por ser la estrella del Sporting B si no te lo ganas en los entrenamientos, si tiene que poner a uno de 33 años lo pondrá, es muy exigente en lo táctico y el que no lo cumple no juega"

"Mareo tiene jugadores interesantes y Gallego puede exprimirlos"

"En el Espanyol intentaba sacar el balón desde atrás con buen trato, le recuerdo un 4-4-2 bastante marcado en la cantera, siendo protagonista con balón"

