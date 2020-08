El Sporting puja por el fichaje de Jorge Molina

0

02/08/2020 12:08 h

El Real Sporting de Gijón puja fuerte por el veterano goleador Jorge Molina, de 38 años. Según apunta la sección del Getafe en AS, la rojiblanca sería la propuesta española más pujante en estos momentos.

El punta tiene contrato hasta 2021, pero su futuro se encuentra en el aire, con una notable relación con la propiedad del Getafe. Molina también contaba con una oferta de Qingdao Huanghai de China, aunque su entrenador ya no será Machín, que ha declinado trabajar en Asia a última hora. El futbolista todavía debe jugar la Europa League con el Getafe, por lo que en principio, su decisión no correría prisa hasta que no finalice su temporada.

El atacante, que roza los 1,90 metros de estatura, anotó esta temporada 7 goles y 3 asistencias con el Getafe en algo más de 2.200 minutos de juego, así como en la anterior llegó hasta los 16 goles y 5 asistencias.

Molina es un viejo sueño de la anterior dirección deportiva regentada por Miguel Torrecilla, que no logró sacar al delantero de tierras madrileñas en el verano de 2018. En ese sentido, el Sporting cuenta en estos momentos con 4 delanteros, Uros Djurdjevic, Álvaro Vázquez, Neftali y Berto -a caballo con el Sporting B-, por lo que deberá aligerar su posición tanto a nivel de minutos como de masa salarial si desea reforzar dicho rol.

