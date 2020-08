Ex Sporting: Bergantiños declara ante la Policía por el audio filtrado

0

05/08/2020 15:18 h

Álex Bergantiños acudió este miércoles a prestar declaración ante agentes de la unidad policial encargada de combatir el fraude deportivo tras la filtración de un audio enviado por el capitán del Deportivo a sus compañeros. Dos policías se personaron en el domicilio del jugador para llevarlo a declarar, tras requisarle el teléfono móvil y activar en este el «modo avión».

El deportivista afirmó el martes en una entrevista en Cadena Cope que no tenía «ningún problema en declarar» porque tiene «la conciencia muy tranquila, y no pediré que cambien al juez». «Sé perfectamente lo que dije y no me arrepiento de nada», explicó el coruñés, añadiendo que «es un audio privado de vestuario que no debería salir a la luz, pero hay que ponerlo en contexto».

En Lonzas se presentaron este mediodía dos consejeros deleal Club Deportivo, Manuel González y José Luis Queijeiro, para respaldar al capitán del equipo y prestarle su colaboración en todo lo que puedan. «Esto es una sinvergoncería hacia Álex Bergantiños. El club le apoya y venimos aquí a prestarle nuestro apoyo», indicó a las puertas de las dependencias Manuel González.

En el mensaje filtrado, el jugador comunicaba al resto de la plantilla deportivista la decisión por parte de la directiva de disputar el partido aplazado ante el Fuenlabrada, y en un fragmento parecía reflexionar en voz alta sobre los términos en los que podría disputarse el partido. El Fuenlabrada, aprovechando ese fragmento, avisó de que lo llevarían ante la Fiscalía por una posible conducta antideportiva, dejando entrever que el jugador podría estar hablando de «amañar» el partido.

La Fiscalía ha abierto una investigación al respecto, no solo para concluir si el audio implica alguna conducta antideportiva, sino también para averiguar quién lo hizo público y por qué, considerando que se trata de una conversación privada entre el capitán blanquiazul y sus compañeros.

Inés Rey: «Es inaudito y vergonzoso»

«Es inaudito y vergonzoso», así ha calificado Inés Rey la que Álex Bergantiños haya declarado ante la Policía. La regidora coruñesa ha trasladado al futbolista, «un ejemplo de honestidad y buen hacer deportivo» todo su «apoyo ánimo y cariño». La alcaldesa considera inaudito que haya sido detenido por un audio que «no tiene ninguna relevancia penal, y que esté declarando y se le haya requisado su móvil, mientras que quien [el presidente de la Liga, Javier Tebas] ha puesto en riesgo a toda una ciudad, incumpliendo todos los protocolos y ha afirmado su responsabilidad no le esté pasando nada». Rey ha insistido en que el Ayuntamiento va a mantener su esfuerzo para que se depuren todas las responsabilidades por lo sucedido, y por el viaje del Fuenlabrada a la ciudad, que se hizo «a sabiendas» de los positivos en el equipo.

La Asociación de Futbolistas respalda a Bergantiños

La AFE emitió un comunicado en el que exige «una solución inmediata», ya que «no se puede permitir que muchos compañeros no sepan en estos momentos qué destino les espera»

La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un comunicado este miércoles en el que afirma haber «trasladado a Álex Bergantiños todo su respaldo, poniendo a su disposición todos los medios y servicios del sindicato», después de que se desvelase el contenido de un audio privado del capitán del Deportivo. «AFE exige máximo respeto para Álex Bergantiños, un futbolista de larga e intachable trayectoria», afirma el escrito.

Además, han hecho referencia al caso Fuenlabrada, manifestando su apoyo hacia «todos los compañeros que están afectados por la grave situación que se está viviendo en la Segunda División A». El sindicato demanda «una solución inmediata», ya que desde su defensa de los intereses de los futbolistas entiende que «no se puede permitir que muchos compañeros no sepan en estos momentos qué destino les espera (situaciones contractuales, sanitarias y deportivas) por la incertidumbre que rodea al futuro de la competición en Segunda División A». Asimismo, la asociación afirma que «sigue abierta a dialogar con todas las instituciones con el único objetivo de encontrar la mejor solución para todas las partes involucradas, sobre todo para los futbolistas, los grandes damnificados y perjudicados».

