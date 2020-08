Pedro, intransferible para el Sporting

0

La Voz de Asturias A.V.M.

07/08/2020 22:54 h

El Real Sporting de Gijón coloca a Pedro Díaz como eje clave del nuevo proyecto sportinguista y no entra en sus planes negociar su traspaso, a pesar del seguimiento de conjuntos de superior categoría como el PSV o el Eibar, entre otros equipos.

El mediocampista asturiano tiene contrato hasta el verano de 2022 y tanto la parcela deportiva como el Consejo de Administración ven al canterano como un jugador de alto rendimiento inmediato, así como gran potencial de futuro, de modo que solo una propuesta cercana a su cláusula de rescisión y la eventual petición del propio protagonista de aceptar el traspaso harían cambiar la voluntad rojiblanca.

En ese sentido, Pedro daba su opinión semanas atrás: "De una posible ampliación de contrato, hasta que acabe la temporada no me gusta estar pensando en otras cosas. El posible interés de clubes extranjeros lo tomo como un plus, como que estoy haciendo bien el trabajo. Ahora, disfrutar los tres partidos que quedan y luego ya se verá".

Un nombre que en cierto modo puede fijar la referencia de los precios en los traspasos de mediocampistas en Segunda división es Luis Milla, fichado por el Granada en Tenerife por 5 millones de euros a sus 25 años, camino de los 26 en octubre.

Por otro lado, el club rojiblanco sí está más abierto a negociar el traspaso de otros nombres, entre los que tampoco están Nacho Méndez y Manu García, ante su necesidad de elevar el tope salarial para reforzar la plantilla al gusto de Javi Rico y Gallego, nuevas cabezas visibles de la parcela deportiva.

Seguido de cerca por la Federación Española

Pedro Díaz tenía todas las papeletas para jugar España Sub21 junto a Manu García en los encuentros que fueron cancelados por el COVID, lo que habría puesto al pivote en el radar más conjuntos europeos, como ya ocurrió con el pivote del Elche, Gonzalo Villar, traspasado en enero a la Roma. Pedro cumplió 22 años a comienzos de junio y ha tenido una de las mejores irrupciones de su generación en 2020.

