El Sporting defiende a LaLiga y una Segunda 22 clubs

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

08/08/2020 19:20 h

El Real Sporting de Gijón se posiciona a favor de LaLiga y de Tebas, así como de una Segunda división de 22 conjuntos frente a la petición del Deportivo y del Numancia de ser devueltos a una categoría de plata con 24 conjuntos, además de inhabilitar a Javier Tebas.

Las siguientes son las declaraciones de Javier Fernández al respecto en Marca:

"La Liga ha actuado con unos protocolos certificados por todos, y con la responsabilidad de los clubes. Lo hemos tomado con una seriedad y compromiso espectacular. No puede ser que un incidente aislado genere esta controversia en el fútbol español que no tiene sentido alguno. Desde el Sporting apoyamos desde luego la liga de 22, y no volver a errores de los años 90. Pero no por un tema económico, sino también por cuestión de integridad, de precedentes que se pueden sentar para otros finales de competición, de influencias según quién sea el reclamante...".

Comunicado del Deportivo

"El Real Club Deportivo de La Coruña, SAD y el Club Deportivo Numancia de Soria, SAD han presentado en el día de hoy, 7 de agosto de 2020, sendos escritos al Consejo Superior de Deportes en los que se solicita:

La apertura urgente de un expediente disciplinario al Presidente de LaLiga D. Javier Tebas Medrano por las reincidentes infracciones muy graves cometidas, especialmente, desde el día 20 de julio de 2020 hasta el día de hoy.

Las principales infracciones que se describen en los escritos presentados son las siguientes:

1.- Responsabilidad por el desplazamiento del CF Fuenlabrada, SAD a la ciudad de A Coruña.

2.- Abuso de autoridad por no suspensión de toda la jornada 42 de LaLiga Smartbank, y decidir la celebración aislada del partido Real Club Deportivo ? CF Fuenlabrada, fuera del horario unificado fijado para la competición por la Circular 93 de la RFEF.

3.- Incumplimiento de la normativa en materia de conflictos de interés por la relación de D. Javier Tebas Medrano con el CF Fuenlabrada, SAD.

4.- Incumplimiento de los Estatutos Sociales de LaLiga al imponer la presencia física para la reunión de la Comisión Delegada del 6 de agosto de 2020.

5.- Incumplimiento del protocolo COVID-19.

6.- Incumplimiento de uno de los requisitos para ser presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, por su relación directa e indirecta con el CF Fuenlabrada, SAD.

7.- Abuso de autoridad al manifestarse públicamente contra la liga de 24, sin consultar con los órganos de LaLiga.

8.- Incumplimiento unilateral de los acuerdos con el Consejo Superior de Deportes.

9.- Actuación negligente en la concesión al Elche Club de Fútbol, SAD de un puesto de play off y todas las consecuencias posteriores.

Igualmente, ambos clubes han solicitado la suspensión inmediata de forma cautelar y provisional de D. Javier Tebas Medrano en el ejercicio de sus funciones, al estar ocasionando unos graves daños y perjuicios a LALIGA y a los CLUBES que la conforman.

Estos daños y perjuicios que se incrementan día a día son de difícil reparación y están teniendo muy efectos negativos en la industria del fútbol tanto a nivel nacional como internacional.

Esperamos que el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, como máximo organismo del deporte en España, adopte las medidas disciplinarias oportunas con la mayor celeridad posible contra D. Javier Tebas Medrano."

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.