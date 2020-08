Pedro, atento a la llamada de la sub 21

0

La Voz de Asturias D.A.

17/08/2020 23:06 h

En línea ascendente. La consolidación de Pedro Díaz en el once del Real Sporting de Gijón puede tener premio. El centrocampista rojiblanco forma parte de la prelista del seleccionador Sub-21 Luis de la Fuente y espera la convocatoria definitiva del proximo jueves 20 de agosto. Una cita de la que también podría formar parte Manu García.

Con la incertidumbre planeando sobre el inicio del campeonato liguero, la competición oficial para Pedro Díaz puede comenzar el próximo 3 de septiembre, fecha marcada para la disputa del encuentro que medirá al combinado nacional con Macedonia del Norte.

Esta lista supondrá la vuelta a los terrenos de juego del equipo sub-21, tras el parón provocado por el Covid-19. La selección sub-21 se encuentra inmersa en la fase de clasificación para el Europeo de Hungría y Eslovenia, que se disputará en mayo-junio de 2021. La selección española aplazó, como el resto de equipos europeos, las jornadas clasificatorias del pasado mes de marzo y vuelve al verde, con el encuentro ante Macedonia del Norte, que se disputará en Skopje, el proximo 3 de septiembre a partir de las 18.45 horas.

Las virtudes del sierense no han pasado desapercibidas para el cuadro técnico de la Real Federación Española de Fútbol. El crecimiento de los últimos meses de competición en Segunda división, con Pedro asentado en el once de Djukic, potenciaron el cartel del rojiblanco, que a sus 22 años está demostrando grandes capacidades para el fútbol profesional. Calidad, sacrificio, virtudes organizativas y un destacado golpeo de balón, que le pueden llevar a su estreno en el segundo escalón de las selecciones nacionales.

A partir de las 12:30 horas del próximo jueves, se llevará a cabo la conferencia de prensa de Luis de la Fuente, en esta ocasión de forma telemática, y a la que estarán especialmente atentos en Mareo. Junto a una posible llamada a Pedro Díaz, la convocatoria podría contar igualmente con la presencia de Manu García, habitual en los planes de Luis de la Fuente antes del parón competitivo.

Ucrania sin Bogdan

El que no perderá el ritmo de preparación establecido por el cuerpo técnico rojiblanco será Bogdan Milovanov. El lateral no ha entrado en la lista del seleccionador Ruslan Rotan para los duelos clasificatorios que ha de afrontar Ucrania ante Dinamarca Finlandia de cara a la Eurocopa sub 21.

