El calendario del Sporting 20/21 toma forma

18/08/2020 23:01 h

El calendario liguero del Real Sporting de Gijón para la temporada 2020-21 va tomando forma. La junta de divisiones de LaLiga ha aprobado este martes la propuesta que la patronal elevará a la Federación Española para su estudio y aprobación o en su caso, para su posterior remodelación.

LaLiga mantiene el inicio de la competición, tanto de Primera como de Segunda, para el fin de semana de 12-13 de septiembre. La máxima categoría disputaría la última jornada de 23 de mayo y la Segunda, el 30 de mayo.

Un calendario en el que se recoge que los clubes que han participado en competiciones europeas o en las rondas finales de la promoción de ascenso puedan comenzar un poco más tarde de las fechas marcadas. Almería y Zaragoza apuntan a arrancar el curso en la segunda jornada, mientras que el perdedor de la final por el ascenso, entre Girona y Elche, lo haría en la tercera fecha.

Parón navideño en Segunda

Una de las principales novedades está en Navidad donde, dado lo comprimido del calendario, está previsto que se juegue jornada entre semana hasta el 23 de diciembre y se volverá a jugar también el 30 de diciembre. No así en el caso de Segunda que parará desde el fin de semana del 20 hasta el primer fin de semana de enero.

En LaLiga se estima que no hay tantos jugadores en Segunda división que se vean afectados por los encuentros de selecciones nacionales, de forma que la categoría de plata si tendrá partidos en las ventanas FIFA. Esto haría que no tuviese jornadas en periodo navideño, de forma que de las 42 jornadas entre 8 y 10 jornadas serían disputadas en mitad de la semana.

Una vez que se ha aprobado este calendario consensuado por los miembros de LaLiga, se remite a la RFEF que cuenta con diez días desde su recepción para responder. Si no responde, se entiende por aceptado. En caso de no aceptarlo, y según fija el convenio de coordinación, LaLiga debe presentar una nueva propuesta y la RFEF contará con cinco días para actuar en los mismos términos.

En cuanto la Federación dé su visto bueno a la propuesta de LaLiga, podrá fijarse el día del sorteo del calendario de partidos. Éste en cualquier caso no tendrá lugar antes de la resolución de la final del play off de ascenso. Una promoción que se cerrará el domingo. De esta forma, si la RFEF no se opone al calendario, dicho sorteo podría disputarse ya la próxima semana.

