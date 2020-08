Muñiz: «Sería ridículo decir que no quiero volver al Sporting»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

19/08/2020 23:05 h

Declaraciones de Juan Muñiz, exjugador del Real Sporting de Gijón, en Gijón Ser Deportivos con David González -minuto 14-:

"He recuperado el nivel que creo que debo dar -marcó 5 goles y 3 asistencias en la primera griega-, es momento de cambiar de aires, estoy en una edad en la que me queda mucho fútbol. He intentado quedar libre este año porque me parecía lo conveniente, ahora a ver qué sale en el mercado"

"Hubo algún tema de España, pero nada serio, mi rescisión es muy reciente y hay que esperar unos días, a ver qué sale"

"No me arrepiento de salir de España, pero estoy abierto a volver a España"

"Cualquier jugador del Sporting de los guajes es complicado que diga no al Sporting, volver a casa, volver a jugar a El Molinón,..."

"No valoro el regreso al Sporting porque no hay oferta, pero no me cierro a volver, soy un jugador de la casa y sería ridículo decir que no quiero volver"

"No hay muchos casos en los que salgan jugadores y vuelvan al Sporting, aunque hubo alguno como Borja y Javi Fuego. Por ahora no hubo ningún contacto"

"Se puede hacer un proyecto muy bueno con la cantera del Sporting, Javi Rico me encaja en ese perfil de retomar los ideales del Sporting"

"Tengo amistad con Javi Rico más allá de la representación, pero eso no tiene nada que ver"

"A día de hoy no entiendo que no siguieran apostando por ese proyecto del Sporting, se desmontó el 90% de la plantilla y no encuentro respuesta, no me refiero a mi en concreto que oye, quizá Juan no funcionaba, pues vale se cambia"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.