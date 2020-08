Sastre cambió el fútbol por su panaderia familiar

0

La Voz de Asturias La Voz

23/08/2020 19:27 h

Declaraciones de Rafel Sastre, ex del Real Sporitng de Gijón, a Deportes COPE Asturias -minuto19-:

"Estoy bien, todos bien de salud, mi familia y yo. Tengo un negocio familiar, una panaderia, trabajo ahí con mis dos hermanos. Era el negocio de mis padres, lo he mamado desde niño y me gusta, estamos ahí con ellos intentando sacarlo adelante, mi hermano hace el pan y yo reparto, hago también ensaimadas, cada uno tiene su tarea. Hemos notado un poco el coronavirus, trabajamos con colegios, restaurantes,...Mallorca estos meses da pena como está todo, la alimentación es de lo menos afectado, pero se nota"

"Me gusta ir a las carreras, ahora está todo parado y la verdad que tengo las rodillas bastante mal. Estuve en Somiedo hace unos años en el desafio, es dura pero vale la pena. Ahora estoy pagando un poco mi etapa de futbolista, eso quieras que no, te destroza, no te das cuenta pero cuando te haces mayor te salen cosas que no esperabas que saldrían. Mi única vinculación con el fútbol es ir a ver a mis guajes, me desconecté nada más dejarlo"

"Hoy en día estar 10 años en un mismo club es complicado, tuve la suerte de disfrutar mucho en el Sporting, han sido los mejores años de mi vida, tuve suerte"

"Los niños me cantan la canción que me cantaba la afición del Sporting"

"Tuve suerte, el vestuario era muy humilde y eso también es más fácil"

"Es complicado ascender a Primera división y cuesta mantenerse, es muy dificil. El ascenso fue mi momento más especial, cuando vas al Sporting se aspira a subir cada año, los primeros años fueron bastante complicados pero al final se consiguió, subir te marca bastante"

"Con Marcelino tuvimos ese año que se merecía de verdad"

"El último mes en el Sporting fue complicado, ves que se acaba todo, tuve la suerte de jugar en el último partido y de despedirme de la gente, fue bastante emotivo. La despedida que me hizo el club...no sé si me merecía todo eso, solo puedo estar agradecido"

"Con 11 Sastres no se metería un gol (risas), cada uno tiene sus cualidades"

"Tenía pensado ir en verano a Gijón, con todo el problema del COVID será el año siguiente. Las generaciones van cambiando y ya no te piden fotos, pero algunos te encuentran que se acuerdan de ti claro"

