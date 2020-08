El Sporting rechaza malvender

0

Firmes y con paciencia. La planificación de la plantilla del Real Sporting de Gijón espera su momento. La actividad en los despachos del conjunto rojiblanco aguarda una oferta de traspaso que cumpla las expectativas económicas. Las propuestas presentadas por los conjuntos interesados en hacerse con los servicios de alguno de los jugadores que forman el vestuario dirigido por David Gallego no han convencido, bien por el importe económico, o bien por los nombres puestos en consideración.

El periodo de necesidad no implica regalar activos. El ritmo lento no se traduce en inacción, mantienen desde las oficinas de Mareo. Las propuestas, los tanteos y las primeras ofertas han recibido la consideración de inaceptables por parte de los encargados de dar forma al próximo proyecto rojiblanco. En la balanza, insuflar aire a las estrechas arcas, frente a la descapitalización deportiva. Habrá venta si el ingreso compensa y si no afecta a alguno de los elegidos para encabezar el proyecto. Nombres como los de Pedro, Gragera o Manu, se mantienen como intocables.

El precio justo. El Sporting no está de saldo, pese a la necesidad de encontrar un camino para engordar la masa salarial y reforzar el equipo de cara a otra exigente campaña. Ese sería el resumen del mensaje recibido por los interesados en pescar en Mareo. Hay escasez, pero no obligación. La relajación en el control de la patronal, debido a las excepcionales circunstancias con las que se afronta el próximo curso, posibilita mantener un cierto aire.

Mientras tanto, la premisa de la paciencia, habitual en los últimos periodos del mercado de fichajes, se repite con mayor insistencia este verano. El goteo de operaciones en la categoría coloca a los rojiblancos entre los seis equipos sin incorporaciones, pero Javi Rico mantiene la calma a la espera de que el zoco estival tome velocidad y comience a fluir. La prioridad sigue siendo encontrar acomodo a los descartes, que en su mayoría van asumiendo la situación, mientras tanto el Sporting sigue rechazando ofertas de traspaso.

La nueva camiseta del Sporting ya está a la venta. La elástica rojiblanca de Nike presentada el pasado viernes, que el equipo uilizará de cara a la temporada 20/21, ya ha llegado a las boutiques oficiales del club y está a disposición de los aficionados sportinguistas. Mientras tanto, la segunda equipación, que variará respecto a la de campañas anteriores se mantiene rodeada de incógnitas, pendiente de ser revelada en próximas fechas.

