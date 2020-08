Babin: «Gallego me recuerda a la etapa de Rubi en el Sporting»

0

La Voz de Asturias D.A.

25/08/2020 11:37 h

Con la pretemporada del Real Sporting de Gijón apurando la segunda semana de trabajo, ha sido Jean Sylvain Babin el encargado de repasar sensaciones ante la prensa. Estas fueron las declaraciones de uno de los capitanes del vestuario rojiblanco:

Balance del primer amistoso

"Después de 3 semanas de vacaciones y una semana de haber trabajado un poco los conceptos del nuevo entrenador, creo que fue un buen partido, sobre todo en la primera parte donde hubo mucho ritmo. La segunda bajó la intensidad porque estábamos cansados por la semana de trabajo"

"Más que ideas el nuevo entrenador nos ha trasladado unión, solidaridad, compromiso, humildad en la forma de afrontar los entrenamientos y los partidos. Estamos en ello"

Situación del mercado

"Va a afectar bastante el Covid-19 en el mercado. Casi todos los equipos para fichar tienen que dejar salir. Es un tema complicado para el fútbol en general y creo que va a ser un mercado muy largo, lento, raro y difícil para cada club"

Errores pasada temporada

"El equipo la pasada temporada falló en partidos clave en los que no estuvimo a la altura, hay que decir la verdad. Por ejemplo en el derbi en El Molinón, donde creo que con otro resultado todo hubiera sido diferente"

Los canteranos

"Hay un par de los canteranos que no conocía tanto y me sorprendieron para bien. Les animo a continuar así porque lo están haciendo francamente bien"

Sensaciones personales

"Mis sensaciones son muy buenas. Es mi cuarta temporada aqui y estoy muy contento y muy feliz en el club y la ciudad, espero cumplir los objetivos que tenemos. El tema del nuevo entrenador no es nuevo para mi, hay que trabajar mucho sus nuevos conceptos, estar atento"

Nuevos conceptos defensivos

"Estuvimos un par de días entrenando la salida de balón, también la basculación sin balón. Creo que desde mi punto de vista los conceptos que transmite el entrenador son muy buenos y muy parecidos a los que teníamos los centrales con Rubi. Me parecen fantásticos y esperamos hacerlo bien durante la temporada"

Posible salida del club

"El club no me ha trasladado que no cuenten conmigo. Están contentos con mi rendimiento de la temporada pasada y no hay ningún tema sobre que pueda salir del equipo. Me siento bien en el club y la ciudad y no pienso en dejar el Sporting"

Cuestiones a mejorar en defensa

"Tenemos que mejorar las jugadas a balón parado, el año pasado encajamos 14 de 34 goles así, es casi la mitad y creo que teniendo los mismos futbolistas estaría bien mejorar en ese aspecto"

