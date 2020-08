Pablo García: «Es un buen momento para tirar de la cantera»

0

La Voz de Asturias D.A.

26/08/2020 21:17 h

La imagen de la ilusión. En una pretemporada repleta de jóvenes en las filas del Real Sporting de Gijón, la figura de Pablo García aparece con fuerza en la futura composición del equipo. El lateral canterano ha repasado sensaciones tras la última sesión de entrenamiento en Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"Están siendo semanas duras, como todas las pretemporadas. Está abundando mucho el tema físico, nos están pidiendo que estemos muy bien preparados y yo que llevo muchos meses sin competir, pues al principio nos costó un poco. Ya estamos en muy buen dinámica, a seguir con ella, con mucha ilusión y muchas ganas"

"A los canteranos el entrenador nos ha transmitido que tengamos esa ilusión y ese hambre y que junto a la experiencia de los veteranos, hiciésemos un buen papel en la temporada. Personalmente me ha pedido que esté bien preparado físicamente por si llega la oportunidad"

"Uno de mis objetivos es asentarme en el primer equipo. Para cualquier canterano siempre la ilusión es eso y claro que pasa por mi cabeza"

"Lo que más me ha sorprendido esta semana es la implicación que tienen todos los jugadores para estar bien preparados de cara al inicio de temporada. Se ve que hay muchas ganas y mucha ilusión"

"Las principales diferencias que he notado es el cambio en el ritmo de juego. El balón va mucho más rápido. También destacaría la comunicación entre jugadores, es muy importante y en los entrenamiento abunda mucho"

"Es un premio estar en la pretemporada con el primer equipo. Desde pequeño es algo con lo que sueñas. Estoy con mucha ilusión y muchas ganas"

"Es cierto que la pandemia ha afectado a todos los clubes y es un buen momento para tirar de la cantera, aquí hay gente con grandes cosas"

"Siempre me he fijado en los laterales de gran recorrido, sin fijarme en uno en concreto. Me gustan ese tipo de laterales, que suben y bajan"

