El Sporting tiene laterales

La Voz de Asturias D.A.

25/08/2020 23:08 h

Preparados para dar el salto. El inicio de la pretemporada del Real Sporting de Gijón lleva camino de confirmar la incursión definitiva de Mareo en los flancos de la línea defensiva rojiblanca. A falta de llegadas en forma de fichajes, los canteranos se muestran dispuestos a confirmar que hay laterales.

Sin Damián, sin Molinero, que espera paciente una resolución de su posible regreso y con Unai y Cordero en la lista de descartes, David Gallego echa mano de savia nueva. El ensayo veraniego inicial servía para sacar las primeras impresiones del estilo a implementar por el técnico catalán, en el que los laterales apuntan a ejercer una labor de capital importancia. Abiertos, profundos, de largo recorrido y mucho pulmón, características que definen a la nueva hornada de canteranos.

Con Bogdan como 'veterano' del cuarteto, Guille Rosas, Pablo García y David Argüelles, asoman con fuerza en la planificación de cara al nuevo curso. Al ucraniano, asentado en la primera plantilla tras recibir la confianza de Djukic, se suma la competencia en el costado diestro de Guille Rosas. El gijonés, de 20 años, cerraba el pasado curso aportando 2 goles en los 13 partidos disputados con el filial, siendo una pieza clave en el sistema ofensivo de Samuel Baños por su capacidad para hacer daño en ataque, sin descuidar la faceta defensiva.

En la izquierda, que asomaba al inicio del mercado veraniego como una de las posiciones claves a la hora de buscar refuerzos, la confianza en Pablo García rebaja las exigencias y el respaldo de David Argüelles suma argumentos para virar el punto de mira ante el estrecho margen para salir al mercado. La planificación sitúa a Pablo, también de 20 años, no solo en dinámica del primer equipo, si no en disposición de luchar por la titularidad del once rojiblanco. Un paso natural en la evolución del gijonés, sobre el que el pasado curso trataron de echar sus redes conjuntos de superior categoría.

El último en llegar, con toda la intención de pelear su cuota de protagonismo es David Argüelles, una de las perlas de la cantera rojiblanca a sus 18 años. El zurdo destaca por su capacidad para entrar con potencia a campo rival y desbordar con calidad en los metros finales, un perfil común con el resto de jóvenes laterales y requerido por el estilo de David Gallego. Llamado a sumar minutos en el filial, la pretemporada marcará su destino definitivo. Mientras tanto, los cuatro permiten pensar en volcar el juego por las bandas, crear superioridades o ser profundos. El Sporting tiene laterales, de casa.

