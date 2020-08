Bilic: «La presión por ser delantero del Sporting es una mentira»

0

29/08/2020 12:36 h

Declaraciones de Mate Bilic, ex del Real Sporting de Gijón, en Radio Marca Asturias (minuto 29:30):

"Estoy muy bien, apurando los últimos días antes del cole, cuanto antes empiece el fútbol mejor. Aquí en Croacia hubo un pequeño confinamientos, está todo bajo control"

"Me pareció mal el fútbol sin afición, muy frío, no puedes demostrar tanto la emoción, imagina ganar la liga, el ascenso, la permanencia,...Espero que eso se acabe cuanto antes"

"He visto regular al Sporting, no ha entrado en Playoff, pero la clave es entrar de primero o segundo. La máquina no se ha engrasado en ningún momento, ahora hay una temporada nueva y esperemos que vuelva donde tiene estar, la Primera división. El Sporting sabe sufrir"

"La presión por ser delantero del Sporting es una mentira, todo el mundo quiere marcar goles, si eres delantero del Sporting tienes que ir a marcar goles y diferencias, para eso te fichan. Si un delantero marca 15 goles son bastantes puntos, espero que este año funcione porque es la clave para ascender. El Girona no ha subido por detalles de suerte, Stuani ha hecho 30 goles y eso te da un empujón, no han subido en el último segundo. La presión la tienen los delanteros de todo el mundo, es cierto que el público es exigente, pero eso era para mi un aliciente, te motiva más. Hay que convertir las ocasiones en goles"

"Borja López empezó jugando, luego alternó, espero que ahora tenga más protagonismo. Hay gente de cantera que está dando pasos enormes y es bueno apostar por ello. Hay jugadores de experiencia como Babin y deben proteger a esa gente, los que tienen años deben llevar los galones"

"Para ascender hay que hacer los deberes en casa y puntuar fuera lo máximo posible"

"Los recuerdos que tengo de Preciado es que nunca bajaba los brazos, era una persona valiente que decía todo a la cara. Cuando jugabas bien te ponía, iba de frente, era una persona que confiaba en algo y por eso la gente le quería tanto en Gijón. Cuando había momentos malos, Preciado cogía el toro por los cuernos y nosotros no podíamos ni mirarle, pero cuando se ganaba era una felicidad enorme entre nosotros"

