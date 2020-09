Djuka: «Tengo una deuda con la afición del Sporting»

0

La Voz de Asturias D.A.

01/09/2020 14:33 h

Con el Real Sporting de Gijón afrontando la cuarta semana de pretemporada en la Escuela de fútbol de Mareo, Uros Djurdjevic ha sido el encargado de repasar la evolución de la puesta a punto rojiblanca. Estas han sido las declaraciones del delantero serbio:

"El objetivo siempre es subir a Primera. Cuando empezamos el objetivo debe ser subir, es lo normal. Tenemos que ir partido a partido y esperar a ver qué pasa"

"Con el nuevo entrenador hablamos mucho. Quiere que tengamos más tranquilidad en la zona del área, que juguemos con más pausa, que tenemos que presionar siempre y desde el primer minuto vamos a atacar para que se vea que vamos a ganar cada partido"

"Nunca he hablado de número de goles, siempre pongo por delante al equipo. Cada delantero quiere marcar muchos goles cada temporada, pero no es fácil esta categoría. Creo que este va a ser mi año. No sabría ponerme una nota de las últimas temporadas"

"Tengo 3 años más de contrato aquí"

"Seguro que tengo una deuda con la afición y con el club, tienen mucha confianza en mi. Va ser mi año, vamos a subir y voy a marcar muchos goles"

"El estilo de Gallego creo que se adapta a mis características, me gusta cuando el equipo presiona, juega arriba, es más directo y vertical"

"El mensaje que me han trasladado los técnicos es que tengo que estar más tranquilo, con más paciencia y concentrado en el área"

