¿Cómo es la nueva Segunda B para el filial del Sporting?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

01/09/2020 12:07 h

Luis Rubiales, presidente de la gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras reunirse con los dirigentes de todas las territoriales, acordó ayer la nueva hoja de ruta de la Segunda División B, categoría en la que militará desde octubre el filial del Real Sporting de Gijón. Una competición que cuenta con numerosas novedades para este curso.

¿Cuándo conocerá el Sporting B el sorteo de Segunda B?

Si todo transcurre con normalidad, y la situación sanitaria lo permite, la primera jornada de liga de Segunda B será el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Por tanto, Samuel Baños tiene 6 semanas por delante para crear un equipo. El primer rival se conocerá tras el sorteo previsto para el 14 de septiembre.

¿Cómo es la nueva Segunda B?

La categoría de bronce del fútbol español estará formada esta temporada por 102 equipos y no 80 como era lo habitual. ¿Por qué? El estado de alarma del mes de marzo obligó a la RFEF a cancelar todas las ligas no profesionales sin que pudieran finalizarse y la federación optó por no descender a ningún conjunto. En cambio, sí hubo ascensos, por lo que la competición engordó en número de participantes. Estos 102 equipos han sido repartidos en cinco grupos por criterios de proximidad geográfica y cada grupo, a su vez, ha sido dividido a la mitad por las necesidades del formato de competición.

¿Cuáles son los rivales del Sporting B?

El equipo rojiblanco ha sido incluido dentro del grupo 1, subgrupo B, junto a los otros cinco equipos asturianos ( Oviedo B, Covadonga, Langreo, Marino de Luanco y Lealtad de Villaviciosa) y cuatro equipos de Castilla y León (CyD Leonesa, Burgos, Valladolid B y Numancia). En el subgrupo A estarán los equipos gallegos (Deportivo, Racing, Compos, Pontevedra, Celta B y Coruxo), el Zamora y los tres equipos de la provincia de Salamanca (Unionistas, Guijuelo y Salamanca UDS).

¿Por qué hay subgrupos?

Porque es la solución que ha ideado la RFEF para reducir el número de partidos a lo largo de esta temporada, marcada por el inicio tardío y por la pandemia. Con esta fórmula, en apenas 24 partidos se puede completar la temporada, en vez de los 38 como hasta ahora.

¿Qué criterio se ha seguido para hacer los subgrupos?

Sobre todo, y por recomendación del Gobierno, se quiso minimizar los desplazamientos. Con esta fórmula, la gran mayoría de los viajes de la primera fase se pueden hacer en el día sin necesidad de pernoctar en la ciudad de destino.

¿Cual es el sistema de competición?

La federación no lo hizo público aún porque se ha dado 7 días para perfilar todo el formato y pulir detalles. Pero según ha podido saber La Voz, en la reunión de ayer se trató el tema y se quedó en tomar una decisión definitiva el próximo 7 de septiembre, en otra reunión. El boceto que hay encima de la mesa es hacer una competición en tres fases. En la primera, hasta marzo, se celebrarían las 18 jornadas de cada subgrupo en formato todos contra todos, a ida y vuelta.

¿Cómo sería la segunda fase?

Tras la liguilla inicial, llega el momento de la unión de los subgrupos. Los tres primeros del A y del B formarían una segunda fase de seis equipos, en la que se arrastrarían los resultados contra los rivales directos y ya solo se jugarían 6 partidos (ida y vuelta contra los 3 rivales del otro subgrupo). Paralelamente, habría un grupo intermedio (formado de igual manera por los equipos clasificados entre el cuarto y el sexto de la primera fase de los subgrupos A y B), que pelearían por las últimas 10 plazas de la nueva tercera categoría (los dos primeros de cada grupo intermedio) de la siguiente campaña; mientras los últimos se jugarían la permanencia (la mitad caerá a Tercera).

¿Cómo será el «play off» de ascenso?

De los 30 equipos (6 en cada uno de los 5 grupos) que lograron clasificarse para las liguillas de honor en la segunda fase, los 16 mejores disputarán el play off de ascenso. Es decir, los tres primeros y el mejor cuarto de los cinco grupos. De los 16 saldrán los 4 ascendidos al fútbol profesional tras una resolución en formato eliminatoria que posiblemente se jugaría a modo de concentración, en sede única. Están por definir las ventajas de los mejor clasificados. La opción que cobra más fuerza es que se les dé ventaja en caso de empate. La alternativa de que 4 campeones dispongan de una eliminatoria directa de ascenso pierde peso porque hay cinco grupos y podría ser injusto para el excluido. Hasta el 7 de septiembre no se decidirá, porque la RFEF está recogiendo propuestas que mejoren el borrador.

Así será la reestructuración de las ligas nacionales

El próximo lunes 7 de septiembre, los presidentes de las territoriales tienen una nueva reunión con Rubiales para cerrar el sistema de competición de la campaña 2020-2021. Con él quedará perfilada también la reestructuración del fútbol español de cara al siguiente curso.

Si todo transcurre según lo previsto, la temporada 2021-2022 estará compuesta por las siguientes categorías nacionales: Primera y Segunda División del fútbol profesional; Primera RFEF (dos grupos de 20 equipos), Segunda RFEF (la idea son seis grupos de 16 clubes) y Tercera RFEF (19 con números de equipos que oscilen entre los 16 y los 20). Para la campaña 2022-2023 ya todas las ligas de la federación serían de 16.

La División de Honor y la Liga Nacional juvenil, previstas para el 31 de octubre

Aunque la Real Federación Española de Fútbol todavía no lo ha hecho oficial, en la reunión mantenida ayer se estableció el fin de semana del 31 de octubre y del 1 de noviembre como fecha probable de inicio de las principales categorías del fútbol juvenil (División de Honor y Liga Nacional). Es decir, dos semanas después de Segunda B y Tercera División. Ambas categorías también se disputarán por subgrupos.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.