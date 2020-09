El Sporting tensa la cuerda con Nacho Méndez

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

05/09/2020 12:28 h

Nacho Méndez no aceptó la oferta de renovación del Real Sporting de Gijón durante el anterior plazo marcado y una vez conocida su intención no hacerlo durante la próxima semana, dentro del nuevo plazo ofrecido por Javi Rico, desde la entidad asturiana se ha ejecutado un giro de tuerca extra al no convocar al mediocampista asturiano para los partidos amistosos del pasado viernes y de esta tarde en Vigo.

En ese sentido, el entorno del futbolista se toma con normalidad y mucha tranquilidad esta nueva fase junto al grupo de nombres sin minutos y mantiene su postura, señalando la ambición del jugador y el hecho de no buscar la 'acomodación' en El Molinón - Enrique Castro 'Quini' durante las siguientes 5 temporadas, algo que bajo su punto de vista, entienden como poco positivo para la propia escuadra gijonesa.

Su deseo pasa por sentirse importante en lo deportivo y seguir creciendo sobre el terreno de juego. Un escenario que no acaba de ver claro por el momento en la actual planificación, de ahí que pida más tiempo para ver cómo comienza su temporada, una vez que existe un razonable entendimiento económico. Una explicación que no convence en Mareo, donde se destacan sus 78 partidos con el Sporting a los 22 años.

A su vez, la entidad rojiblanca es consciente de que finaliza contrato en junio, de modo que su agente podría negociar con otras entidades a partir del mes de enero para apalabrar su fichaje con la carta de libertad, siempre de cara al verano siguiente, por lo que se solicita claridad en sus intenciones para estudiar un posible traspaso antes del 5 de octubre. Al tratarse de un canterano, cualquier ingreso sería contablemente positivo para las cuentas rojiblancas, ya que la amortización de su incorporación se encuentra en 0 euros.

No obstante, la intención del Sporting pasa por no malvender a ningún futbolista y no se aceptarán propuestas por debajo de un precio razonable de mercado. Además, la prioridad sportinguista sigue pasando por renovar al canterano.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.