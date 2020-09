Carta de Cordero a la afición del Sporting

0

14/09/2020 17:43 h

El ya exjugador del Real Sporting de Gijón ha publicado la siguiente carta de despedida después de finalizar su contrato en Mareo:

"A vosotros sportinguistas, a los que me habéis apóyado en los buenos momentos y también en los más duros, llegó la hora de daros las gracias por todo. Hoy me desvinculo oficialmente del Real Sporting, un club que me ha ayudado a crecer en todos los ambitos y que siempre llevaré en el corazón.

Hago balance de las temporadas que he pasado aquí y se me vienen a la cabeza infinidad de momentos especiales con mis compañeros, a los que quiero agradecer todo lo que me han enseñado. Gracias a ellos, al cuerpo técnico y a todos los que componen este club tan grande siempre recordaré esta etapa de mi vida con mucho cariño.

Además, gracias a estos colores pude coincidir con una de nuestras leyendas del fútbol, a Quini, 'El Brujo', siempre atento y cercano con nosotros, fue toda una suerte poder conocerle.

Sin embargo, también ha habido momentos dificiles a lo largo de estos años, no solo deportivos, sino a nivel personal sufrí la pérdida de dos personas muy especiales para mí como lo eran mi padre y mi abuelo. Quiero daros las gracias a todos los que estuvisteis a mi lado, a todos los que me ayudasteis a seguir en pie y avanzando.

Empiezo una nueva etapa lejos de aquí, pero recordad que aqpí tenéis a un sportinguista más. Os deseo todo lo mejor en el futuro".

#PuxaSporting

