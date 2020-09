Salinas recuerda su polémica salida del Sporting

0

20/09/2020 10:23 h

Buenos recuerdos. El paso de Julio Salinas por el Real Sporting de Gijón ha quedado marcado en la memoria de los aficionados rojiblancos, también en la del delantero. Una etapa inolvidable, con un final rodeado de polémica, que el exfubolista ha repasado en declaraciones a 'La Hora de Broti' de Radio Marca Asturias.

"Nunca me pude imaginar lo que me pasó en Gijón. Tenía 33 años y tenía miedo. Llegas a un equipo de cantera, de esos que siempre te caen bien, de los que te gustan y no puedes evitar el temor de que la gente piense que llegas a robar, a pegar los últimos coletazos de tu carrera. Mi objetivo era jugar e ir a la Selección. La única manera de estar en la Eurocopa era seguir marcando goles. Al llegar, el primer día, en el primer partido, la gente me cantaba 'Bota de oro', pensaba que era cachondeo, pero no, era un cariño especial. Luego en otros campos me cantaban 'Bota de mierda'. En Gijón ha sido donde mejor me han tratado, me sentí un privilegiado y con una confianza terrible"

"Me pasa por la cabeza si fue un error marcharme a Japón. Cuando voy al Sporting es porque prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Estoy un año, me sale todo perfecto, con la confianza que me transmitía toda la gente estuve a un gran nivel, 18 goles sin meter penaltis. Yo prefiero un delantero que marque 20 sin tirar penaltis, a uno que marque 25 y 15 sean de penalti. Fue una experiencia vital también, era la primera vez que mi novia venía a vivir conmigo. Luego hice un grupo de amigos increíble. Estaba muy agusto en Gijón"

"Recuerdos increíbles en Gijón, como cuando Quini me vino a buscar tras el fichaje. 'El Brujo' es el 'El Brujo'. Es como si se retira Messi y en 5 años, llegas nuevo a un club y te va a buscar. Entré con buen pie en todo. En Mareo estaba muy agusto"

"Cuando firmaba por un equipo siempre ponía una cláusula en el contrato que si metía más de 10 goles tenía renovación automática. En mi segunda temporada tenía un problema. Siempre he sido ambicioso y cuando renuevo tengo casi 34 años, acabaría la temporada casi con 35. Lo estaba haciendo de maravilla, tenía esa cláusula y a mitad del año llevaba ya 6 goles e iba a renovar sí o sí. Me decía a mi mismo, 'me van a tener que renovar llegando al final de mi carrera', me parecía injusto para el club. El Sporting había fichado una seria de delanteros - Yekini, Cheryshev- y me llegan las ofertas de Japón. Primero del Gamba Osaka, luego la del Yokohama, me llama Azkargorta y me dice que me quiere llevar. Voy a hablar con Benito Floro. Quiero que me reafirme. Le digo que tengo la oferta de Japón y me dice, 'marcha, no tengo ningún problema, paga y te vas'. En ese momento piensas que quieren rejuvenecer el equipo. Pues pago y me voy. Si me llegan a decir que era importante, me hubiera quedado, no quería ser una carga".

"Nunca había visto un entrenador como Floro. Tenía 33 años y aquellos de las tardes con el psicólogo, que me parece bien, pero en temas de seguridad y confianza, estaba sobrado. Luego, como trabajaba la estrategia, nunca lo había visto. La verdad que me caía muy bien"

"Cuando estaba en Japón le dije a Luis Mitre, uno de los directivos del Sporting, que no tendría problemas en volver. El equipo ya estaba en una situación complicada. Después de esa conversación estoy 5 meses sin jugar en el Yokohama, por un problema con el entrenador. Ya estaba retirado, pero luego acabé yendo al Alavés y jugando 2 años más"

"No me siento un jugador denostado, al contrario, un privilegiado. En todos los equipos que he estado he dado rendimiento, marcado goles. He jugado 3 Mundiales y 2 Eurocopas. Todas las aficiones me han querido, especialmente la del Sporting. Solo he sido maltratado en algunos sectores de la prensa, con aquel gol de Estados Unidos"

