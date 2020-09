Gragera: «Le dedico mi primer gol con el Sporting a mi padre»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

20/09/2020 21:16 h

El Real Sporting de Gijón se llevó los 3 puntos en disputa frente al FC Cartagena y encadena su segundo triunfo consecutivo del inicio del curso. Los futbolistas rojiblancos valoraban el encuentro a la finalización del duelo en el municipal Cartagonova. Estas fueron sus declaraciones:

José Gragera

"Al final lo importante no es el gol, sino los tres puntos. El equipo estuvo muy bien, que mejor regalo que poder ayudar con un gol"

"La verdad que Pedro tiene un guante en la pierna y me la pone en la cabeza, poco más tengo que hacer"

"Al ser mi primer gol como futbolista profesional, euforia, emoción. Sobre todo me acuerdo de mi padre, se lo dedico a él. Le hubiera encantado ese gol de cabeza así que supongo que estará muy feliz. Me podía haber coronado con el segundo, era mucho más fácil, me confié"

"Contento en el primer equipo, llevo la pretemporada con ellos, me lo ponen todo muy fácil. Al final que te ayuden tanto es cómodo y sencillo para todos"

"Empezamos con buena dinámica, pero esto no para, hay que seguir así. Entrenar todos los días al cien por cien, la semana que viene hay otro partido en el que sacar los tres puntos y no conformarnos"

"En Segunda sabemos que todos los rivales son complicados. El Girona tiene muy buen equipo, pero todos los rivales te compiten mucho"

"En categorías inferiores sí tuve la oportunidad de hacer goles en córners y estrategia, pero hacía mucho que no metía uno. Muy contento"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.