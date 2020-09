Pizarra: Las 4 claves de la victoria del Sporting

0

27/09/2020

Pleno para David Gallego y los suyos. Comienzo de temporada inmaculado que sitúa a los asturianos como líderes en solitario de la categoría -a la espera de lo que haga el Rayo Vallecano- tras enfrentarse a dos recién ascendidos y un equipo con objetivo de ascenso. Pruebas suficientes para ir midiendo el rendimiento del conjunto sportinguista.

Sólidos en inferioridad

No es novedad que el Sporting sea un equipo sólido en defensa, solventando situaciones complejas desde un buen funcionamiento colectivo. Sin embargo, la temprana expulsión de Gaspar (tras apenas un cuarto de hora de encuentro) propició que los de Gallego se encontraran con una situación adversa y novedosa con el catalán al frente. Y el Sporting, durante la media hora que vivió en inferioridad numérica, respondió con sobriedad. Bloque compacto, defensa protegiéndose cerca del área de Mariño y sin ceder apenas espacios entre líneas a un Girona que, si bien lógicamente se hacía dueño de la posesión, apenas pudo inquietar al guardameta gallego más allá de disparos desde fuera del área principalmente. Un nuevo ejercicio defensivo notable, esta vez con la dificultad añadida de contar con un efectivo menos en sus filas, y que mantiene al Sporting imbatido tras estas tres primeras jornadas. Mérito también para Mariño, que aunque ya nos tenga acostumbrados a actuaciones de este nivel, firmó un partido impecable desbaratando cualquier esperanza de los de Francisco.

Verticalidad por bandera

Ante un escenario claramente condicionado por las dos expulsiones, el Sporting supo adaptarse a las circunstancias y no solo defendió bien su desventaja, sino que además esperó pacientemente su oportunidad para hacer daño atacando los espacios que dejaba un Girona que vivía prácticamente en mitad de campo rival. Con Aitor García como conductor y con un Djurdjevic que estuvo muy acertado en sus movimientos, el Sporting, lejos del plan inicial de Gallego, hizo mucho daño a los catalanes al espacio en unas transiciones ofensivas muy bien dirigidas. Desde ahí llegaron las principales opciones de gol de los rojiblancos, que abrieron en canal la defensa gerundense desde la verticalidad de sus ataques.

Djurdjevic como hombre gol

La generación de ocasiones sigue siendo un escollo para un Sporting que ya sufría para generar claras ocasiones en ataque y que a día de hoy, aun reproduciendo dichas dificultades, estuvo muy efectivo de cara a puerta. Más allá de alguna transición peligrosa cuyo último gesto antes del remate no fue nada satisfactorio (pase atrás, centro lateral..), las grandes ocasiones de los asturianos se cuentan por tres: los dos goles de Uros Djurdjevic y el mano a mano de Cumic que saca brillantemente Muric. El Sporting sigue encontrando dificultades para generar situaciones provechosas, pero al menos ahora encuentra esa efectividad que antaño no hacía acto de presencia. Djuka, con tres tantos, se sitúa como máximo goleador del campeonato, un dato ilusionante, pero que nos hace ir con las dudas lógicas sobre un delantero que no ha cumplido con las expectativas en el pasado reciente. Será positivo para el Sporting que Djurdjevic sea capaz de dar continuidad a esta buena relación del serbio con el gol.

Sumando variantes

Si bien el partido no ofreció la oportunidad de medir el progreso del equipo con balón, resulta interesante ver la capacidad de los de Gallego sin este. Sólidos atrás y peligrosos atacando en pocos toques; no se pudo sacar una conclusión mejor de un contexto de juego alejado de la idea inicial del técnico catalán. No encorsetarse en una única forma de jugar y ser capaz de desarrollar diferentes tipos de fútbol no hará más que incrementar las opciones del Sporting en cada partido. De momento, por resultado y rival, las sensaciones del equipo respecto a esta adaptabilidad son positivas.

Los cambios

Cumic por Aitor: ofreció movimientos interesantes el primer fichaje de la temporada. Entró de refresco y fue capaz de dar dinamismo por banda derecha, generando con su conducción una ocasión de gol clara calcada al segundo gol de su compatriota Djurdjevic.

Álvaro Vázquez por Djuka: misma intención de Gallego que con el cambio anterior, buscando refrescar la posición del 9 dando entrada a un Álvaro que ocupó bien el área y sumó en los ataques de los que gozó el Sporting con los espacios que cedía un Girona volcado.

Gragera por Pedro Díaz y Pablo Pérez por Manu García: dos cambios en las postrimerías del partido para consumir tiempo en beneficio del Sporting.

Nota a David Gallego y el cuerpo técnico

Notable. Supo ajustar al equipo jugando con inferioridad sin necesidad de hacer ninguna sustitución, se mostró valiente en sus cambios en la segunda mitad y se adaptó a un contexto adverso para terminar llevándose tres puntos merecidos.

