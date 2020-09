El Córdoba negocia la cesión de Berto

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias A.V.M.

28/09/2020 16:02 h

El Real Sporting de Gijón firmó semanas atrás la renovación de Berto González cuando el futbolista iba camino de quedar libre, pero el joven delantero no está entrando en los planes de David Gallego, con un papel muy secundario hasta la fecha. De hecho, el pasado sábado fue titular con el Sporting B frente al Racing, en detrimento de ir convocado al partido de El Molinón ante el Girona.

El futbolista, máximo anotador del filial en la pasada temporada con 11 goles en 21 partidos, prolongó su etapa rojiblanca a sus 22 años con un nuevo contrato de 2 temporadas, en la primera de ellas en la dinámica del primer equipo pero con dorsal del filial, lo que propicia que pueda sumar minutos de juego en Segunda B en caso de no hacerlo con la primera plantilla. Igualmente el acuerdo recoge que el club se reserva la opción de renovar el compromiso por 2 campañas más.

En un primer momento, tanto el club rojiblanco como el propio jugador declinaron el fuerte interés por su cesión del Córdoba -Segunda B-, que acaba de anunciar el fichaje de otro ex de Mareo como Berto Espeso, intermediado por otro ex como Marcelino Elena, y club que cuenta en sus despachos con otro ex del Sporting, como Raúl Cámara. Sin embargo, según avanzó TPA, la operación se habría reactivado por parte del punta avilesino en los últimos días.

Cabe recordar que Berto ya disputó 5 partidos oficiales con el primer equipo durante la pasada temporada.

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.