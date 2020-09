Saúl hizo un esfuerzo económico por jugar en el Sporting

0

La Voz de Asturias D.A.

29/09/2020 13:22 h

La sala prensa de El Molinón - Enrique Castro 'Quini' acogía la puesta de largo de Saúl García como nuevo futbolista del Real Sporting de Gijón por la próxima temporada, jugador cedido por el Alavés. El director deportivo rojiblanco Javi Rico fue el encargado de presentar al defensor cántabro y explicar los detalles de su llegada a la entidad rojiblanca.

Vídeo grabado por el Real Sporting de Gijón:

Estas fueron las palabras del futbolista durante su presentación como nuevo lateral sportinguista:

"Por lo general suelo jugar de lateral, en algunas ocasiones en posiciones más adelantadas. No tengo ningún problema en jugar en la posición que decida el míster con tal de ayudar al equipo"

"He tenido muchas cesiones en mi carrera y quiero tener una estabilidad que espero encontrar aquí"

"Todos sabemos que el Sporting es un gran club, con mucha historia. Soy de Cantabria y sé lo que supone el Sporting para la ciudad y para Asturias. Me ha emocionado estar aquí. El reto de todos es competir y hacer el mejor año posible"

"Es cierto que todas las partes hemos tenido que ceder un poco en lo económico. Con el esfuerzo de todos llegamos a un acuerdo para estar aquí"

"Hay que ir paso a paso, el equipo ha empezado muy bien pero es una categoría muy competida"

"Estuve hablando con el míster sobre la idea que tiene y lo que quiere de mí. Espero que salga un buen año"

"Vi una parte del partido del Girona y otra del de Cartagena. Espero aportar frescura por banda. Como lateral lo primero es defender, la portería a cero es muy importante y luego dar profundidad en ataque, poner buenos centros y ser un jugador importante en esa parcela"

"Hablé con Alberto el portero con el que compartí vestuario en el Rayo y todo lo que me ha dicho es muy bueno"

"Estoy bien físicamente, he realizado una pretemporada normal, En liga no he jugado pero estoy a disposición del entrenador si lo estima oportuno"

