Ferreres sigue «desaparecido» para el Sporting

La Voz de Asturias A.V.M.

16/10/2020 22:34 h

El filial del Real Sporting de Gijón finaliza su pretemporada y se vuelve a repetir el mismo culebrón del verano pasado entre el club asturiano, el Villarreal y Christian Ferreres, uno de los mayores talentos a nivel nacional en su generación -2004-.

La última batalla por la perla de Mareo tuvo triunfo sportinguista, pero el guaje cumplió 16 años en septiembre y llegó la gran guerra, puesto que cualquier documento firmado con antelación resulta papel mojado a efectos legales ante la citada edad. Se trata de la misma vía de escape utilizada por muchos jóvenes talentos españoles para irse a otros destinos como Inglaterra, Italia o Alemania.

El futbolista sigue inscrito en la Federación asturiana como hombre rojiblanco, pero Ferreres no se ha presentado hasta la fecha en Mareo para entrenarse con Samuel Baños. En ese sentido, no consta que el Villarreal lo haya registrado a nivel regional, algo que sí ha hecho con su hermano mayor Abraham, ex del Sporting, fichado por el conjunto de Roig y cedido al Roda de Tercera división.

El Sporting le ofreció al menor de los Ferreres un contrato profesional en el mes de enero con vistas al inicio de esta temporada, realizando una notable apuesta contractual que se sumaba a la deportiva, donde se le avanzó de ciclo hasta el punto de ser citado con 15 años a la pretemporada del filial, así como competía con el combinado juvenil en edad cadete hasta que la pandemia frenó el fútbol base.

Salvo que la familia Ferreres cambie de parecer, todo apunta a que el conflicto se resolverá en el Comité de Jurisdicción de la Federación, el organismo responsable de zanjar este tipo de disputas entre clubes, que generalmente suele primar el deseo del jugador a cambio de requerir una pequeña compensación para el conjunto formador, una cantidad lejana a los 100.000 euros y a la elevada cotización de un nombre con informes muy positivos por parte de los seleccionadores nacionales, que siguen sus evoluciones con vistas al Mundial Sub17 de 2021.

