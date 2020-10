Nacho: «Nunca fue mi intención salir del Sporting»

0

La Voz de Asturias D.A.

20/10/2020 14:11 h

Tras el regreso a la titularidad y el punto sumado el fin de semana, Nacho Méndez ha sido el encargado de repasar la actualidad del Real Sporting de Gijón en la sala de prensa de Mareo. Estas han sido las declaraciones del canterano:

"Me encontré bien, muy contento de la vuelta al equipo de inicio después de tanto tiempo. Mejor con el paso de los minutos, es verdad que al final se nota el ritmo competitivo después de tanto tiempo sin completar un partido. En lo personal muy positivo este regreso"

"No fue nuestro mejor partido, no estuvimos muy cómodos en ningún momento, pero a pesar de eso estuvimos cerca de llevárnoslo, fuimos capaces de ponernos por delante. Todos sabemos, el míster lo ha dicho también, que el margen de mejora es amplio, pero estamos arriba, compitiendo todos los partidos y tenemos que quedarnos con lo positivo"

"Sabemos que la Segunda es muy larga, pero creo que el equipo puede competir por todo, sin meternos ningún tipo de presión, ni de expectativa en la jornada 6. Manteniendo la ilusión, el compromiso, la humildad y el trabajo que está teniendo el bloque, creo que no tenemos que descartar nada y si mantenemos todo eso estoy seguro que podremos pelear por cosas muy bonitas"

"He jugado toda mi vida en la posición que jugué el otro día junto a Pedro, con un 6 más posicional por detrás. Posiblemente sea la posición en la que más cómodo me encuentro pero ya lo he dicho muchas veces que no tengo problema en adaptarme a otra, siendo mi gusto personal el estar más cerca de la base de la jugada, de la posición de doble pivote que del juego de espaldas de la media punta. Después del confinamiento terminé jugando de 10 y me puedo adaptar. Estoy cómodo en cualquier posición del centro del campo, al final hay que estar a disposición del míster para rendir en el esquema que te requiera"

"Nos costó la salida del balón limpia. El Tenerife es un equipo muy intenso, nos presionó desde arriba y no fuimos capaces de tener una salida de balón limpia, con el equipo un poco largo en algunas fases del partido pero tampoco fuimos inferiores, casi no nos tiraron a portería y fuimos capaces de ponernos por delante. Es verdad que tenemos que crecer en eso, tenemos jugadores con capacidad para mandar y disfrutamos más con la pelota"

"Es verdad que hemos sido muy efectivos e igual no hemos generado tantas ocasiones. Al final cuanto más generes y más domines más cerca vas a estar de ganar, pero tampoco es una ciencia exacta. Sabemos que hay margen de mejora, pero sin olvidar las cosas positivas que nos han llevado a estar empatados con el Espanyol en la primera posición"

"El Málaga es también un equipo muy intenso, que viene haciendo las cosas bien. Es un equipo nuevo y espero un partido muy igualado, en el que vamos a tener que estar al 200 por 100 como cada semana para tener opciones. Si estamos bien vamos a tener opciones seguro de sacar los 3 puntos"

"Tenemos capacidad y gente que disfruta la pelota. Tenemos un equipo que puede llevar el peso del partido y también que hemos estado muy cómodos en el bloque defensivo. En ningún momento nos han generado muchas ocasiones y creo que en Segunda, por mucho que a todos nos encante tener el balón, se crece a través de la fortaleza defensiva y de la intensidad. Eso lo tenemos, no lo debemos perder y a partir de ahí mejorar en el resto de aspectos para dar ese pasito más"

"He hablado con el míster en varias ocasiones desde el primer día de pretemporada y su confianza se gana con rendimiento y trabajo los fines de semana y los entrenamientos del día a día. Eso es lo que está en mi mano y lo que intento hacer. Estoy muy agradecido por darme la oportunidad después de tanto tiempo y la situación que he vivido"

"El tema de la renovación creo que es un tema ya liquidado. Estuve tranquilo en todo momento, aislado del ruido que se generó. La decisión la tenía y estaba en mano de mi agente. No temía pasar un año en blanco, estaba tranquilo y confiado en que se iba a resolver. Dentro de una negociación pueden pasar muchas cosas y no se puede descartar el peor de los escenarios, que posiblemente fuera ese, pero nunca fue mi intención salir del club, ni mucho menos salir gratis, acabando contrato y por la puerta de atrás. Creo que sería lo último que haría en mi vida. Es mi club y si en algún momento tengo que salir, que sea con un acuerdo bueno para ambas partes"

"Al que dude de mi sportinguismo después de todo este tiempo no creo que le vaya a convencer nada de lo que pueda decir aquí. Cada uno saca sus conclusiones, tiene sus gustos y tiene su opinión. Estoy tranquilo y me quedo con que el vestuario en ningún momento ha dudado de mi compromiso, con que la gente del club está conmigo, siento el apoyo de todos. No creo que haya cedido nadie, las negociaciones son así, se busca un punto de acuerdo y se llega. A veces tarda más, otras menos, pero lo importante es el final que ha llegado a buen puerto"

