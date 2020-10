Gallego: «Tenemos una previsión sobre cambios en la alineación del Sporting»

0

La Voz de Asturias La Voz

21/10/2020 14:55 h

David Gallego repasaba la actualidad del conjunto rojiblanco en la previa del desplazamiento que llevará al Real Sporting de Gijón a la Costa del Sol para medirse al Málaga CF. Estas fueron sus declaraciones:

"Nuestra idea todas las semanas es mejorar siempre respecto al partido anterior. Tenemos una previsión sobre cambios en la alineación, pero luego es el día a día el que nos dice, dependiendo de la capacidad de recuperación de los jugadores, de como han entrenado, del perfil del rival, el once final"

El rival

"La clave nunca se sabe dónde está, a veces piensas unas cosas y se dan otras. Es verdad que sabemos las características generales del equipo, que viene de conseguir una victoria muy importante en un campo muy difícil. Es un rival que en bloque alto presiona muy bien y que necesita muy pocos toques en ataque para llegar a zona de finalización y la da mucho ritmo en los partidos"

Manu y su posición

"Ha participado de mediapunta y en banda izquierda, partiendo de fura, pero se relaciona por dentro. Son dos posiciones en las que nos puede dar mucho, se siente cómodo y lo vamos a ir utilizando en ambas posiciones"

Mejorar ofensiva

"Es lo que queremos todos los entrenadores, ser un gran equipo en ataque y un gran equipo en defensa"

Aitor

"Públicamente no me gusta hablar de los jugadores, individualmente hablo muchísimo con ellos, pero puedo decir que no tengo ninguna queja en cuanto a lo mínimo exigible en este equipo. Les dije al principio que había una cosa innegociable, el trabajo. En este sentido no hay ningún jugador de la plantilla al que le pueda recriminar nada, lo demás es acierto. Hay jugadores que están más acertados en un momento de la temporada, otros no lo están, otros sí. Lo que es innegociable es que me lo den y tanto con Aitor como con el resto de la plantilla estoy encantado"

Calendario cargado

"Esto no se elige, lo único que podemos hacer es adaptarnos en cuanto a la carga física y de nivel de trabajo del día a día para llegar en las mejores condiciones al partido siguiente"

Pelayo

"Es un chico muy atento, muy intenso, muy disciplinado. Lo que he visto es que me ha transmitido la seguridad para ponerlo el partido anterior y cumplió con creces lo que se le pidió. Me ha transmitido fiabilidad"

Cumic

"Nadie sabe cuando alcanzará su mejor nivel. La adaptación creo que va innata con el propio jugador, los hay que por su forma de ser se adptan antes y otros que lo hacen más tarde. Lo que esperamos es que se adapte lo antes posible. Sú puedo decir que está metido e involucrado en que su adaptación sea lo más rápida, se ve que es un chico muy inteligente en este sentido"

