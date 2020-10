Gallego: «Djuka está teniendo un rendimiento fantástico»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias D.A.

28/10/2020 14:09 h

David Gallego analizaba la actualidad del conjunto rojiblanco en la previa del desplazamiento que llevará al Real Sporting de Gijón a medirse con la AD Alcorcón este jueves a las 16:30 en Santo Domingo. Estas fueron sus declaraciones:

Tono físico del equipo

"Nuestra intención es mantener el tono físico que tiene el equipo ahora y estoy convencido de que así será. Para nosotros es importante que entendamos que no solo hay once jugadores titulares, si no que esto es una plantilla, que están al servicio del equipo y un día les tocará a unos y otro día les tocará a otros. En el sentido de problemas físicos no creo vayamos a tener en todo el año"

Jugar para defender el puesto de ascenso

"El equipo juega y entrena para crecer en su modelo e idea y para preparar lo mejor que podemos el partido y el rival siguiente para intentar vencerlo"

Goles en segundas partes

"Son muchas circunstancias. Creo que sobre todo es una anécdota. Con lo que me quedo es que el equipo es competitivo hasta que el ábitro pita el final, que no se desorganiza y sigue creyendo en el plan de partido, no hay otra lectura. El juego tiene esto y es así de caprichoso"

Guille y Pablo

"Sus actuaciones les han servido para lo mismo que a otros compañeros, para darnos cuenta que todos los jugadores son importantes, son necesarios y que lo que el equipo y el cuerpo técnico necesita es que cuando se requiera que deben de jugar estemos con la seguridad de que van a rendir"

Inercia positiva

"Los resultados positivos ayudan al crecimiento del equipo, pero no tenemos que olvidarnos de la realidad, que es seguir creciendo en el modelo independientemente de que los resultados sean mejores o peores. El análisis es más profundo que el resultado"

Alcorcón

"Es un equipo muy intenso, vertical, que en su campo se encuentra cómodo. Ha tenido problemas con el Covid y este partido para ellos es extremadamente importante y vamos a encontrar al mejor Alcorcón"

"No miro la clasificación ni las circunstancias, me preocupa que mi equipo tenga muy claro cual es el potencial del rival, donde nos pueden hacer daño y donde lo podemos hacer nosotros"

Objetivos de los equipos

"Considero que es pronto, aunque por amplitud de plantillas y potencial económico, algunos equipos sabemos que van a estar ahí, pero otros muchos aún creo que es pronto"

Satisfacción en el Sporting

"Estoy feliz, ilusionado y sobre todo agradecido porque un club de la historia del Sporting pensara en mi para llevar este proyecto. Estoy contento en el club, con la plantilla, en la ciudad. Feliz"

Djuka

"El rendimiento lo valoramos no solo por el acierto de cara a puerta. Creo que Djuka está teniendo un rendimiento fantástico, por eso está participando. Los goles considero que muchas veces son dinámicas y rachas. Sin ir más lejos esta semana tuvo dos opciones clarísimas, el gol de Álvaro es una acción que el finaliza, tiene otra en la primera parte... la jugada del gol de Álvaro él lucha un balón que iba fuera, fuera y esa pelea nos da otra opción y esa jugada acaba siendo gol. Estoy muy contento con el rendimiento de Djuka, igual que con el de otros jugadores que han participado menos"

Álvaro

"Las oportunidades a final de temporada veremos las que ha tenido uno u otro. Siempre digo que no soy de dar oportunidades, si no que me las piden. Estoy encantado de los minutos que ha participado Álvaro, de su rendimiento, de su predisposición, pero también tenemos que entender que si participa uno no participa otro. Lo que tenemos que tener muy claro es que estamos a servicio del cuerpo técnico y que todos los jugadores van a ser importantes a lo largo de la temporada"

Juego ofensivo

"Vamos creciendo. Estoy satisfecho de la evolución y el crecimiento, sabiendo que estamos lejos de lo que podemos ser"

Manu

"El talento de Manu ahí está, rindiendo a un nivel altísimo. Creo que tiene cualidades, capacidad y talento no solo para ir a la sub21 e ir al Europeo, si no también para ser titular en ese equipo. Pero es una circunstancia que veo yo. Lo que es importante es que rinda con nosotros, lo demás son premios, pero donde hay que sacarle el máximo rendimiento es en nuestro equipo"

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.