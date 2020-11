Previa Sporting - Castellón: A por el golpe sobre la mesa

0

La Voz de Asturias A.V.M.

02/11/2020 12:27 h

El Real Sporting de Gijón buscará desde las 18:15 su tercera victoria consecutiva en 8 días tras vencer a la Ponferradina y al Alcorcón. Un triunfo que le permitiría dar un golpe sobre la mesa, ya que el Espanyol jugará frente al Málaga, por lo que podrá asaltar el liderato o aumentar su ventaja para las plazas de promoción en función de los resultados de la jornada, siempre y cuando cumpla con su parte en El Molinón.

David Gallego no ha sido partidario de hacer grandes rotaciones durante las últimas jornadas y no parece que esta tarde vaya a cambiar su receta. El entrenador rojiblanco no ha ofrecido su convocatoria, aunque sobre el papel las únicas bajas por lesión serán las de Cristian Salvador y Pelayo Morilla.

En la portería seguirá Diego Mariño, que ayer vio nacer a su segundo hijo, Lucas; por delante parece intocable la dupla compuesta por Babin y Borja López, mientras en los laterales Saúl y Guille Rosas contarían con una ligera ventaja sobre Pablo García y Bogdan; en el doble pivote Javi Fuego oposita al puesto de Gragera, que tiene más papeletas para seguir como pareja de Pedro Díaz; en las bandas entraría Aitor García tras su gol, mientras existen más dudas entre Cumic y Gaspar, que regresó a Gijón con una sobrecarga aunque se ha podido entrenar con sus compañeros; en la mediapunta y la punta se espera la continuidad de los incombustibles Manu García y Uros Djurdjevic.

Así llega el rival

El Castellón llega a tierras asturianas con 4 derrotas consecutivas pero David Gallego ha insistido durante la semana en que se trata de un equipo que destaca por su «juego asociativo en ataque, su variedad de sistemas, su posesión del balón y su potencial en el juego a balón parado».

El conjunto castellonense no podrá contar con Marc Mateu por sanción, lo que supone una baja muy sensible para la formación que dirige Óscar Cano al ser uno de los jugadores con mejor rendimiento en los primeros compases y clave en el sistema de juego del técnico granadino.

Tampoco podrá contar con otra de las piezas importantes del equipo como es el centrocampista Carles Salvador debido a la lesión muscular que sufrió en la sesión de entrenamiento del pasado domingo y que le mantendrá ausente en las próximas semanas.

Otro hándicap para el Castellón será la ausencia por sanción de Cano. El rival de los asturianos sí podrá contar con Fidalgo, que apunta a la titularidad después de sonar como posible fichaje del Sporting durante los últimos veranos, así como haber pasado por las canteras del Sporting y del Oviedo.

Posibles alineaciones

Real Sporting de Gijón: Mariño; Rosas, Babín, Borja López, Saúl; Gragera, Pedro Díaz; Cumic, Manu García, Aitor García; y Djurdjevic.

Castellón: Whalley; Muguruza, Lapeña, Gálvez, Satrústegui, Víctor García; Gus Ledes, Fidalgo, Señé; César Díaz y Zlatanovic.

Árbitro: Galech Apesteguía.

Estadio: El Molinón - Enrique Castro 'Quini'.

Horario: 18:15 horas.

Canal: #Vamos.

