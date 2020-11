Iván, de entrenador del Sporting a profesor

0

04/11/2020 22:54 h

Sigue en ropa deportiva. Iván Hernández Soto, (Madrid, 1980) vive un curso de estreno, alejado por primera vez en media vida del balón. Aparcados los banquillos, momentáneamente, ha debutado en su faceta de maestro de educación física mientras observa como su compañero de viaje las últimas temporadas y el Real Sporting de Gijón, al que estuvo vinculado los últimos 13 años, se cruzan el próximo fin de semana. Esta ha sido su conversación con La Voz de Asturias:

Diez meses después de salir del Sporting, ¿a qué se dedica Iván ahora?

«Estoy inmerso en una nueva etapa, de profesor de educación física en un colegio. Por una parte se echa en falta el fútbol, ir a entrenar, es algo que has hecho toda la vida, pero lo cierto es que estoy muy ilusionado y contento con los críos en el colegio. Es un cambio bastante grande tras 18 años de profesional. Lo que está claro es que soy vecino más de Gijón, mis hijas nacieron aquí y estoy totalmente asentado»

El fútbol, ahora como espectador

«Es lo que toca. Sigo viendo mucho fútbol, mantengo el contacto con José Alberto y con muchas amistades en el mundillo. Veo un partido y no puedo evitar pensar y darle vueltas como entrenador a lo que estoy viendo, sale innato. Trato de aprender y de seguir formándome»

Si ve al Mirandés le ronda la cabeza eso de, 'podía estar yo allí'

«No porque fue decisión mía el no ir. Aunque después de tanto tiempo con José Alberto en los banquillos, cinco temporadas entre Tercera, Segunda B y el primer equipo, reconozco que se me hace raro verle por la tele y no estar con él. Al final estábamos juntos día tras día, muchas horas trabajando codo a codo y se hace extraño. Cada uno toma sus decisiones y no me arrepiento de ello, tenía asumido que este año tenía que ser así, mis hijas son pequeñas y no quería andar de aquí para allá»

¿Quiere volver a entrenar?

«Sí, es algo que tampoco ha desaparecido de mi cabeza, lo que pasa que temporalmente tiene que ser así y el fútbol tampoco está para tirar cohetes. Más allá de las categorías profesionales los equipos están en una situación muy compleja y vamos a ver de aquí para adelante como van las cosas. Sin público el fútbol más modesto está sufriendo mucho, son tiempos difíciles para todos los estamentos de la sociedad y el fútbol no es ajeno a ello»

Mis dos ilusiones son el fútbol y la educación, ahora estoy en la segunda, algo para lo que me preparé en mi etapa de jugador

¿Se ve como primer entrenador?

«Sí, me veo. Es algo que te planteas, poder tomar tus decisiones, que los errores y los aciertos sean tuyos. Es algo que me motiva. Mis dos ilusiones son el fútbol y la educación, ahora estoy en la segunda, algo para lo que me preparé en mi etapa de jugador y que en este momento tengo la suerte de poder ejercer, saber lo que significa ser profesor. Estoy centrado en esto, pero no están los tiempos para cerrar ninguna puerta»

¿Esas dos ilusiones juntas le dirigen más a entrenar en categorías inferiores?

«Me hace ilusión poder trabajar con chicos, pero también poder competir cuanto más arriba mejor. Cuanto mayor sea el reto, mayor es la motivación. Reconozco que tampoco es algo en lo que me haya parado a pensar, las cosas surgen y vas tomando decisiones. Cuando salga una posibilidad se verá, dependerá de las circunstancias y el momento»

¿Reconoce en este Mirandés la mano de José Alberto?

«Sí, veo cosas muy suyas. Intenta apretar y robar muy arriba, con mucha presión y si no lo consiguen son capaces de replegar y salir a la contra, tiene jugadores rápidos para ello. Creo que está confeccionando un buen equipo y los resultados están llegando. En pretemporada no tenía jugadores y poco a poco ha logrado que todos los nuevos se vayan acoplando. Al final todo esto es muy bonito pero lo transformas en puntos o lo bonito se convierte en feo y por ahora les están saliendo bien las cosas y me alegro»

Al Sporting también lo tiene muy visto, ¿qué ha cambiado?

«Destacaría varios aspectos. Que el equipo está encajando muy pocos goles, que es un arma a su favor. Está sacando partidos con marcadores muy ajustados y tiene una gran capacidad de sacar provecho a no necesitar de marcar muchos goles para rentabilizar el juego. Ha habido momentos en los que han hecho un gran fútbol, la verdad, vistoso y efectivo. Luego está el factor Djuka, que si tiene dos, mete una. Esa combinación, encajar poco y las que tengas enchufarlas, parece muy sencillo pero no lo es»

¿Qué le faltó a su Sporting?

«A nosotros nos faltaron varias cosas. Nunca llegamos a ser lo regulares que hubiéramos querido. Tuvimos demasiados altibajos, aunque creo que hubo partidos en los que si hubiéramos estado un poco más acertados de cara al gol habríamos sacado más puntos, pero con esto no digo que fuera culpa de que no se hicieran goles. La mayor importancia que yo siento cuando pienso en ello es el no haber conseguido que fuéramos un equipo con una línea todos los partidos. Teníamos momentos muy buenos y muy malos, cuando ocurre eso los resultados también tienen demasiados altibajos y en una liga como esta lo que necesitas es ser regular y constante»

Cuando ve a tantos canteranos que pasaron por sus manos rindiendo a este nivel, ¿qué piensa?

«Pues es una alegría. Son gente que vienen de abajo, que llevan mucho tiempo en el club y que gracias a su trabajo han conseguido llegar al primer equipo y lo están haciendo realmente bien. A los Pedro, Nacho, Cristian, que ya estaban con nosotros, se han unido José, Gaspar, Guille, que están rindiendo a gran nivel y por eso el Sporting está donde está. Como todo gijonés y sportinguista estoy contento porque la gente de la cantera llegue arriba y destaquen»

Mareo siempre ha sido mi casa, me dieron la oportunidad de jugar en Primera división y al club y a la gente que lo forma siempre estaré agradecido

¿Os faltó algo de valentía en algún caso? tipo Gragera

«Nosotros teníamos a Pedro, a Nacho, a Salvador en esa misma posición. Gente que conocíamos bien del filial, de haber estado con nosotros y que sabíamos el rendimiento que nos podían dar. No creo que nos tengamos que arrepentir, por ejemplo frente al Mirandés, Gragera jugó de mediocentro el año pasado. Al final tomas decisiones y optas por otras opciones. Jose, como el resto de chicos que han subido este año del filial, tienen mucho margen de crecimiento y ojalá les vaya bien»

¿Cómo recuerda la salida del club?

«Me llamó Torrecilla por teléfono y la conversación duró 15 segundos. Me dijo que llegaba Djukic, venía con su segundo entrenador y que ya me llamarían del club para arreglar la rescisión del contrato»

¿Si un día recibe una llamada de Mareo para regresar?

«Después de estar 13 años en el Sporting soy un sportinguista más. Mareo siempre ha sido mi casa, siempre me he sentido bien tratado, me dieron la oportunidad de jugar en Primera división y al club y a la gente que lo forma siempre estaré agradecido, esa es la verdad. Puede ser que si se diera esa opción volviera a Mareo a entrenar a los chavales, aunque no sería sencillo después de estar en el primer equipo»

