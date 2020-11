Gallego: «Nos hemos equivocado y el Sporting ha ido a remolque»

0

07/11/2020 22:00 h

Declaraciones en la rueda de prensa del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Hoy nos encontramos lo esperado, el Mirandés es el equipo más intenso de Segunda. Nos hemos equivocado y hemos ido a remolque, los partidos lo deciden las áreas, ellos han acertado en la suya y nosotros no hemos acertado en las nuestras, que las hemos tenido"

"En la segunda parte hemos estado más cerca del gol, hemos tenido 3 o 4 claras, hemos buscado más intensidad, llegar por fuera, jugar con 2 puntas,..."

"El gol nos ha condicionado mucho, esos 4 minutos marcan el partido luego"

"El rival ha estado muy bien, han hecho un gran esfuerzo, en este campo lo han pasado mal varios clubes ya"

"Los pequeños detalles marcan los partidos"

"Toca pensar en el próximo partido"

"Esto es un juego, a veces estás mejor y otras peor. Nos ha costado sacar el balón, no se encontraba a la gente libre en las descargas, nos costó encontrar las ventajas arriba, no tanto en la iniciación del juego"

"No me preocupa nada, llevamos 22 puntos y solo tenemos un rival por delante ahora mismo. No voy a cambiar mi guión ni cuando ganamos ni cuando perdemos"

"Por el ritmo de partido, los pivotes hoy tenían que hacer mucho trabajo, por ese desgaste vienen los cambios, no porque vengan cansados de otros partidos"

"Yo no soy el árbitro, hay que estar por encima de esas cosas"

"Manu es una parte más del juego, cuando recibe pasan cosas, pero hay más jugadores que tienen eso. Hay talento en ataque"

"Veo a Cumic y Nacho muy ilusionados, con ganas de participar"

