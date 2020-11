Vídeo: Mariño explica la derrota del Sporting

0

La Voz de Asturias Acebal

07/11/2020 22:04 h

Declaraciones en zona mixta de Diego Mariño:

"La verdad que no hemos tenido nuestro día. No hemos estado bien, no hemos podido crear situaciones de gol, estuvimos muy imprecisos con la pelota, muy precipitados. Así como otros días estamos bien, hoy no podemos decir lo mismo"

"No hemos hecho las cosas bien. Quizá haya sido excesivo el marcador, ellos tampoco nos han hecho mucho daño, su gol viene de rebote, pero tampoco sirve de excusa. No ha sido nuestro día y hay que aceptarlo"

"Con la pelota no hemos tenido calma para tocar y llevar el balón a zonas buenas, con ventajas para los compañeros. Era todo entorpecido y más por querer que por hacerlo bien y de ahí que al final no hayamos podido encontrar a nuestros jugadores diferenciales por dentro, que hasta ahora es lo que nos estaba dando vida. No hemos sabido ver bien el partido, tener esa calma y esa precisión que otros días sí hemos tenido

"En la primera parte tuvimos un par de llegadas, alguna contra y la ocasión clara de Djuka. Ellos han tenido una y la han metido. Nosotros una y no podemos perdonar. Nos vamos de vacío pero creo que hoy tampoco hemos hecho méritos para llevarnos la victoria"

