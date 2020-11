José Alberto: «Estoy muy agradecido al Sporting»

0

La Voz de Asturias A.V.M.

09/11/2020 11:52 h

Declaraciones de José Alberto sobre el Real Sporting de Gijón en su rueda de prensa:

"He intentado estar ajeno a todo durante la semana"

"Ha sido un partido terriblemente complicado pero lo hemos tenido más o menos controlado. Salvo la de Djuka, no recuerdo ninguna otra ocasión del Sporting"

"Djuka, Aitor y Cumic son jugadores que van muy bien al espacio y tanto Manu, Gragera, Pedro y Gaspar tienen capacidad de pase"

"Son muchos años en Mareo, en el Sporting, en mi casa, llegar aquí y ver a varios jugadores que has visto crecer, pues es extraño y emotivo"

"No tengo ninguna espina clavada, he dado todo por el Sporting, los jugadores y el club me conocen bien, no tengo que demostrar nada a nadie. Estoy muy agradecido al Sporting por formarme como persona y como entrenador, y por haberme dado la oportunidad de entrar al fútbol profesional"

"La prensa asturiana me conoce bien, ya estoy pensando en recuperar y jugar en Almería, el partido ya ha pasado"

"He visto al Sporting muy bien, con transiciones rápidas, conectando con Manu que te engancha de forma sencilla con Aitor, Djuka, Gaspar,...El equipo ha estado solidario en el esfuerzo, un muy buen Sporting y como sportinguista que soy les deseo lo mejor, tengo un gran cariño por esos jugadores"

"No me está sorprendiendo el inicio del Sporting porque conozco su nivel. Guille Rosas y Pablo tienen mucho nivel, están preparados para dar eso, también Gaspar, me alegro mucho por ellos"

