«Seguimos en la escuela»

09/11/2020 19:01 h

Nadie se podía imaginar que las horas de colegio terminarían algún día. Y sin embargo, seguimos cometiendo los mismos errores y fechorías que en aquel entonces. Nuestro recorrido por la educación secundaria, en lo que al ámbito académico se refiere, podría resumirse en una promesa eternamente incumplida: este curso pienso llevarlo todo al día. Después llegamos a la universidad, desconcertados y nerviosos hasta que alguien nos enseñó el camino hacia la cafetería. Y más importante aún, descubrimos que en los aledaños de las facultades siempre hay una persona maravillosa que ha tenido a bien instalar un futbolín en su bar. Así logramos continuar incumpliendo nuestra promesa hasta el final de nuestros días como estudiantes.

Cada cierto tiempo sueño que aún tengo una asignatura pendiente y me obligan a volver a la escuela para aprobarla y así poder proseguir con mi vida. Estoy seguro de que no soy el único, a Bojan Krkic le debe suceder algo similar. El catalán es el jugador que mejor representa el sentir general de los jóvenes de este país. Con su cara imberbe asombró al mundo del fútbol durante su paso por la cantera blaugrana. A partir de ahí todo ha sido cuesta abajo. El delantero leridano se fue del Barça en busca de mayor protagonismo y acabó dándose de bruces con la cruda realidad: el puesto estrella que tanto prensa deportiva como aficionados le prometieron durante años, se había esfumado. Ahora Bojan sueña cada mañana con volver a aquella época en la que tan solo era el chico popular de la escuela.

Con estas líneas lo único que pretendo es recordar que seguimos yendo al colegio día tras día, ya sea en el campo de fútbol o en nuestra vida personal. Pero es que la alternativa no es muy alentadora. La alternativa es asumir que fuera de las paredes de la escuela nada es como pudimos imaginar.

Reencuentro

Se reencontraron los rojiblancos con José Alberto en Miranda de Ebro y viejos fantasmas volvieron a asolar la plantilla asturiana. Un tempranero error defensivo decidió el partido para los locales que apenas tuvieron que sufrir para llevarse los tres puntos. Con los ex ocurren estas cosas, el Oviedo lo sufrió hace unas jornadas cuando se tuvo que enfrentar al Logroñés de David González. Cuanto más rajes de tu expareja más te dolerá encontrártela porque eso significa que la herida aún no está cerrada. Si además fuiste tú el que finiquitó la relación, no tienes más que perder en caso de reencuentro. Cada arruga cuenta.

Estética

El Sporting estrenó en Anduva su tercera equipación, con un color azul turquesa que trata de emular el de las mascarillas quirúrgicas, en homenaje a los sanitarios. Y sirvió esta puesta de largo para confirmar una idea que lleva varias jornadas rondando mi cabeza: la manga larga es una decisión estética que nada tiene que ver con el clima. Desconfía de quien, sin previo aviso, sale a jugar con una camiseta interior que se extiende hasta sus muñecas porque está improvisando y aunque cueste creerlo el fútbol tiene memoria y detecta rápidamente a los impostores.

En el último encuentro de mi etapa cadete decidí ponerme una térmica de manga larga debajo de la equipación para combatir el frío. Durante los cinco primeros minutos de partido cayó tal cantidad de lluvia que la camiseta parecía pesar unos diez kilos. Y entonces ya todo fue cuesta abajo, la solución convertida en problema. En el descanso asumí la derrota de mi estrategia y salí al segundo tiempo en manga corta. Qué alivio.

