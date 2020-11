Babin: «Por presupuesto el Sporting no es de los favoritos»

0

11/11/2020 15:00 h

El regreso a la actividad del Real Sporting de Gijón después del descanso de tres días otorgado a la plantilla daba paso a la preparación del nuevo compromiso liguero de los rojiblancos. El central Babin era el encargado de repasar la actualidad del equipo en la sala de prensa de Mareo. Estas fueron sus declaraciones:

"Comparto la opinión del míster, preocupación cero por el accidente de Miranda. Se perdió sin más, competimos bien y no pudo ser. Ahora tenemos el foco puesto en el partido del Rayo, que va a ser un partido difícil y disputado"

"Ahora mismo el playoff está muy lejos. Hay que ir partido a partido. Son 42 jornadas y aunque tenemos 22 puntos hay que tener los pies en el suelo e intentar mejorar como equipo, así los resultados acompañarán"

"El equipo tiene mucho margen de mejora en todos los aspectos del juego. Sabemos nuestros puntos débiles y fuertes. Hemos mejorado mucho en la iniciación del juego, somos fuertes en las dos áreas, es el camino a seguir. Ahora mismo no me veo en Primera porque creo que estamos en la categoría más difícil de toda Europa, con equipos grandísimos y presupuestos mucho más altos que el nuestro y no estamos entre los favoritos para subir"

"La ilusión es grandísima esta temporada. El entrenador transmite sensaciones muy buenas al equipo, es un gran motivador. Estoy muy ilusionado de formar parte de ese grupo de veteranos, esperamos hacer un gran año"

"Me encuentro físicamente muy bien. Espero seguir así. La jubilación la veo muy lejos, sé que tengo 34 años pero en lo físico y en lo mental estoy muy bien. Claro que me gustaría jubilarme en el Sporting, pero estoy muy lejos de eso y no depende de mi"

"Creo que no nos va a afectar la baja de Manu. Aunque esté en muy buen momento y sea el jugador de más calidad de la plantilla se ha visto el año pasado que cuando no estaba entraba otro jugador que lo hacía bastante bien. No creo que sea un problema que no esté"

"Me encanta como trabaja el míster y su equipo. Transmite muy bien sus ideas de juego, sabe motivar al equipo, también tiene sentido del humor. Me encanta como entrenador. Ya dije que se me parecía a Rubi, hay matices diferentes, pero personalmente me encanta"

"Se está notando la mano de Eduardo Domínguez (preparador físico) en la plantilla. Se nos ve muy bien físicamente, acabamos muy bien los partidos, en el área del rival. Estamos contentos de tenerle y esperamos seguir así hasta final de temporada"

"Del Rayo destacaría todo, me parece uno de los equipos más fuertes de la categoría. Tiene buenos laterales largos, centrales que por alto van como animales, juego interior con Trejo e Isi, rematadores como Ulloa o Qasmi, el portero en gran momento. A ver si somos capaces de llevar el partido a nuestro terreno"

"Seguramente este año la categoría va a ser mucho más difícil que el año pasado. Los tres equipos que han bajado, más Rayo, Girona y alguno más, van a estar arriba. Va a ser muy disputada, competida y larga".

