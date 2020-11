Alberto: «Siempre tendré un cariño especial al Sporting»

0

13/11/2020 17:38 h

En vísperas de que el Real Sporting de Gijón reciba la visita del Rayo Vallecano el portero Alberto García, que no podrá estar en la cita por lesión, repasaba su situación personal y los recuerdos de su etapa rojiblanca en los micrófonos de Onda Deportiva Asturias. Estas fueron sus declaraciones:

"Cuando he ido con el Rayo a jugar contra el Sporting en las dos últimas veces han sido partidos formidables, el ambiente es terriblemente bonito y emocionante. Ahora todo es diferente y alejado de ese espectáculo que ofrece El Molinón. A nivel personal, pasando una dificultad añadida a la pandemia, una lesión de muchos meses que sigo combatiendo por dar vuelta. El tiempo no corre a favor. El aura sobre mi vuelta se va oscureciendo y apagando. El tiempo acabará diciendo. Alejado más de un año, no es algo que desvele. Seguiré luchando hasta que los médicos digan que estoy en disposición de volver"

"Mi carrera empezó a vivir cosas muy bonitas a raíz de fichar por el Sporting, si esto me pasa antes de tener la suerte de vivir ascensos, circunstancias bonitas... Tengo que agradecer al entorno y los profesionales a mi alrededor que se están preocupando por mi situación. Cuando un jugador entra en un proceso que duda de su futuro tienes que buscar sustitutivos que te ayuden. En esas circunstancias seguimos"

"Muchos jugadores se sienten parte de los clubes cuando tienen trascendencia en el campo, yo al Sporting lo tengo muy en cuenta. Es un club y un entorno al que siempre tendré un cariño especial sin haber tenido esa relevancia, más allá de los pocos partidos que jugué. Aunque esos partidos me ayudaron mucho a nivel profesional, tuve la suerte de compartir portería con Cuéllar. Me ha marcado el club. Se vivió algo histórico"

"Saúl aún no ha visto lo que es jugar de local, con ese ambiente. A mis compañeros se lo he comentado, el Sporting, con El Molinón lleno en los últimos partidos, sería el candidato de candidatos. Lo viví. Cuando el Sporting está en ese momento débil y se tiene que nutrir de los jugadores de Mareo más los profesionales que viene de fuera y se simbolizan y se meten dentro de esa vorágine que genera el ambiente y la masa social, es un equipo imparable en el verde. Siempre agradeceré el trato y el cariño que me demuestra el sportinguismo. Es el club en el que viví mi primer ascenso, nunca olvidaré el paseo por Gijón en el autobús y celebralo en el Ayuntamiento, son cosas que te hacen sentir que vives en un club auténticamente grande"

"En el vestuario de los guajes sabíamos que la viabilidad del club estaba en nuestras manos. Abelardo era muy consciente de que todo dependía de lo que pasara en el campo. Se dieron las circunstancias para que se forjara un equipo casi imposible de ganar. Sabíamos que todo un entorno dependía de lo que hiciéramos en el terreno de juego, sabíamos que el futuro de la entidad dependía de un grupo de chavales"

"Rayo y Sporting son clubes con mucha responsabilidad. Los dos equipos viven mucho de su gente. Las camisetas generan mucho respeto. Cuando se les deja tranquilos en lo deportivo se convierten en equipos difíciles de superar, con tranquilidad a nivel externo hay más opciones a nivel deportivo"

Dudas en la portería del Rayo

La ausencia del internacional macedonio Stole Dimitrievski, que se encuentra con su selección, con la que esta semana ha logrado la clasificación para disputar la primera Eurocopa en la historia del país, provocará un cambio obligado en la portería del Rayo frente al Sporting de Gijón. El canterano Miguel Ángel Morro y el francés Luca Zidane son la alternativa.

Esta temporada, cuando Dimitrievski no pudo jugar, primero por su positivo en coronavirus y después cuando fue convocado con su selección, el elegido para ocupar la portería fue Miguel Ángel Morro. El canterano inició la temporada como titular y, en lo que va de temporada, lleva disputados cuatro partidos, el último el 10 de octubre contra el Tenerife, en el que no estaba disponible Dimitrievski y Luca Zidane acababa de llegar a la plantilla como agente libre y apenas llevaba tres entrenamientos con el grupo.

El guardameta francés llegó al Rayo el 5 de octubre, el último día del mercado de fichajes, y de momento no ha debutado, aunque ha ocupado una plaza en el banquillo en seis ocasiones. Esta es la primera vez en la que Andoni Iraola tendrá que elegir entre Morro o Zidane para su portería con los dos guardametas en igualdad de condiciones. De momento, el técnico vasco no ha dado pistas sobre su decisión.

