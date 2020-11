Oltra reconoce su sueño de entrenar al Sporting en el futuro

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias La Voz

15/11/2020 14:08 h

Declaraciones de José Luis Oltra -ex del Racing de Santander, Tenerife (ascendió a Primera división), Granada, Córdoba, Recreativo, Mallorca, Deportivo (ascendió a Primera división), Almería, Ciudad de Murcia, Levante y Castellón- sobre el Real Sporting de Gijón en el podcast de 'Ahora Sporting', a partir del minuto 36:

"Con el covid la planificación es semanal e incluso diaria, te vas adaptando al día a día, sabiendo con los que cuentas. El Sporting es de los equipos que menos ha rotado, no tiene una plantilla muy amplia, también es cierto que es gente joven"

"Gallego tiene las ideas claras"

"Hay que ver si en el tramo final se llega más saturado, con más lesiones, semana a semana se irán tomando decisiones"

"Desde hace mucho tiempo los preparadores físicos tienen un papel importante y merecido, hacen el control de carga, análisis de datos, el trabajo en el confinamiento fue brutal por su parte. Cuando un equipo gana suele estar bien en el físico, llega bien a la presión,..."

"Lo del año pasado en el Sporting no fue normal, no lograron ser regulares, le faltaba algo de eso, le faltaba encontrar el equilibrio. Más allá de los números, no fue un buen año, no acababa de engancharse aunque en un momento parecía que podía hacerlo. Hubo jugadores por debajo de lo que son, el rendimiento no fue acorde a su potencial"

"Este año ha empezado muy bien la temporada el Sporting, jugando como un equipo, con las ideas claras, sabiendo a lo que juega. El Sporting aspira a todo desde el principio y cuando los resultados acompañan, tranquiliza al entorno y eso da confianza, ayuda. A priori no es candidato al ascenso directo, eso no quita que no lo vaya a ser, o que no lo esté siendo, pero por presupuesto, fondo de armario, está claro que los recién descendidos son más favoritos. Hay equipos como el Espanyol, el Leganés, luego también otros como el Almería. El Sporting es uno de esos equipos que pueden llegar a pelear por el ascenso directo y será un candidato por la promoción, es decir, si le va muy bien será equipo de ascenso directo y si solo le va bien pues será de Playoff, donde tendrá que jugar con equipos que también habrá hecho una temporada relevante"

"El Sporting vuelve a tener mucho ADN de Mareo, tiene jugadores con proyección, hay futbolistas que bueno, Mariño siempre ha sido determinante, Djuka anda como un tiro, Manu García marca diferencias en el juego aunque esta jornada esté con la Sub21, la pareja de centrales está muy consolidada y a un buen nivel, es un equipo que encaja poco, está siendo efectivo, un equipo con una idea reconocible"

"Estar sin afición hace del fútbol otro deporte, está claro que hay salvar el negocio y que a los que nos guste el fútbol pues al menos tenemos los partidos de televisión. El fútbol es pasión, ahora son entrenamientos con puntos. En la tele se nota menos con los efectos, se está haciendo bien, pero el que está en el campo nota esa diferencia sin público, tanto de local como de visitante. Ahora se escucha todo"

"Hay futbolistas a los que jugar sin esa presión del público también les puede ayudar"

"Al Sporting le afecta jugar sin su gente, sin ese respaldo, pasa también en el Racing, el Zaragoza, el Tenerife, a la mayoría le viene mal"

"Como concepto, el VAR es una buena herramienta, ha venido para cambiar el fútbol y ha cambiado el deporte, han subido un 35% los penaltis, también hay más goles anulados. Es una herramienta, pero la usan las personas, por lo que sigue habiendo errores y no están unificados los criterios, en general creo que ayuda. Las líneas del fuera de juego a veces no parecen ser infalibles, también hay que ver el tema de las manos, que unas sí se pitan y otras no, también que haya árbitros especiales del VAR, que no tengan nada que ver con los otros del campo, no que uno de campo a la semana siguiente esté en sala y se corrijan entre ellos. Ahora los árbitros se limpian las manos con el VAR y tampoco puede ser así"

"Este año creo que va a haber más brecha en la parte de arriba con equipos como el Espanyol, solo lo que costó Raúl de Tomás es el presupuesto o el doble de la mayoría de equipos de Segunda. A un partido le pueden ganar todos, alguno estará incluso más motivado, pero también habrá gente que piense que no es su guerra"

"Tengo algunas manías como entrar con la pierna izquierda al campo, me voy a la portería de la derecha y cuento los pasos desde el punto de penalti hasta la portería,..."

"Iba a decir que mi sueño era entrenar al Sporting, pero no quiero ser populista, así que vamos a decir que consolidarme en Primera división es mi sueño, me lo tengo que ganar, evidentemente"

Horarios de la jornada 12

Viernes

Real Zaragoza 1-2 Real Oviedo

Sábado

Fuenlabrada 1-1 Espanyol

Almería 2-1 Mirandés

2-1 Mirandés Girona 0-1 Mallorca

Lugo 1-0 Albacete

1-0 Albacete Domingo

Leganés - Alcorcón 14:00 - Movistar laliga

Ponferradina - Málaga 16:15 - Movistar laliga

UD Logroñés - Sabadell 18:30 - Movistar laliga

CD Castellón - FC Cartagena 18:30 - Movistar laliga

UD Las Palmas - CD Tenerife 22:00 - #Vamos

Lunes

Real Sporting de Gijón - Rayo Vallecano 21:00 - GOL

Clasificación de Segunda división a las 11:00

RCD Espanyol de Barcelona 27 12 RCD Mallorca 25 12 Real Sporting de Gijón 22 11 UD Almería 20 11 CD Leganés 19 11 CD Lugo 19 12 CF Fuenlabrada 18 12 Málaga CF 17 11 Rayo Vallecano de Madrid 16 11 CD Mirandés 16 12 Real Oviedo 16 12 FC Cartagena 15 11 Girona FC 15 11 SD Ponferradina 15 11 UD Logroñés 14 10 UD Las Palmas 14 11 CD Tenerife 13 11 Real Zaragoza 10 11 Albacete Balompié 10 12 CD Castellón 8 11 CE Sabadell FC 7 10 AD Alcorcón 4 10

La Voz de Asturias estrena en fase beta su nuevo podcast semanal sobre el Real Sporting de Gijón, 'La Voz de sporting1905.es':

*Recuerda comentar la noticia en el foro que se encuentra debajo de esta publicidad.