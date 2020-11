Gallego opina sobre la expulsión de Carmona

0

16/11/2020 23:43 h

Avance.

Declaraciones del entrenador del Real Sporting de Gijón:

"Con este equipo voy al fin del mundo, son muy solidarios, este es el camino"

"Hemos hecho un partido muy bueno contra un rival de entidad, hemos igualado la posesión, les hemos dejado en un 50% menos de centros de los que suelen meter, hemos presionado bien arriba, en la segunda parte salimos enchufados y con 10 hemos sufrido más, claro"

"Tenemos 1 punto más, a descansar y a seguir"

"El equipo se ha dejado el alma"

"El Sporting tiene que sentirse capaz de ganar cualquier partido"

"Esta semana vamos a competir sin excusas en Mallorca"

"Hice los cambios que veía convenientes para el partido y he corrido el riesgo de la alineación indebida si hay una expulsión"

"Carmona pierde un balón, quiere recuperarlo y creo que quedarte con 10 en una situación que no es peligrosa, que no es una situación de gol,...son circunstancias del juego"

"Quería un doble pivote sólido, ellos entre líneas son peligrosos y quería ayudar en las coberturas de las bandas y el área"

"Me alegra que no me preguntéis por Manu, eso es una buena noticia"

"Con esta ambición de los jugadores voy al fin del mundo"

"Quería un equipo altruista y lo estoy viendo, sin eso no competiremos"

