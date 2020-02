La nueva aventura de Paula Echevarría

0

La Voz de Asturias

21/02/2020

La actriz asturiana Paula Echevarría se embarca en una nueva aventura de la mano de Jesús Calleja para transformarse en la primera invitada de la octava temporada del programa que el cántabro presenta en Cuatro, «Planeta Calleja». La asturiana se grabó en el aeropuerto contando que su próximo destino es Kenia, un destino que tiene muchas ganas de visitar. Y qué mejor que hacerlo de la mano de Calleja y en su programa, donde había confesado anteriormente que tenía muchas ganas de participar, pero por sus compromisos profesionales no pudo hacerlo antes. «Yo siempre dije que quería, pero no podía, y no te engañaba, aquí estoy», explicó Echevarría.

Pasará una larga estancia en el país africano antes de retomar de nuevo sus proyectos laborales. Por el momento, tiene firmadas apariciones en dos series que se emitirán en Mediaset, una de ellas por tres capítulos, y en otra por seis. Pero además, y según avanzaron diferentes medios de comunicación el pasado verano, la asturiana será la protagonista de una nueva serie de época llamada Después del amor, basada en la novela del mismo nombre de la periodista y escritora Sonsoles Ónega.

Tras cerrar el 2019 con el fin de «Velvet», todo apuntaba a que a Echevarría poco le quedaba para volver a enfundarse en trajes antiguos y transportarse a la España de la II República. Aunque el rodaje debería haber comenzado en octubre, la Cadena Ser afirmaba esta misma semana que el proyecto aún no esta en desarrollo debido al alto presupuesto que se necesita para comenzar su producción. La propia Paula Echevarría afirmaba a finales de año que desconocía los motivos por los que aún no se había comenzado con este proyecto.

Aún así, las oportunidades profesionales no le faltan a la asturiana, que a pesar de todo se encuentra feliz con su situación actual. Pero mientras los proyectos salen o no adelante, la actriz continúa mostrando que en el amor, todo va viento en popa a toda vela. Ya en 2017 comenzó su relación con el ex futbolista Miguel Torres, y desde entonces en sus redes sociales podemos ver cómo disfruta de infinitos momentos de amor junto a él. Como no podía ser de otra forma, los rumores de embarazo o boda rondan casi a diario a la pareja, pero ha sido la asturiana quien se ha encargado de desmentir ambos en sus últimas apariciones públicas. «¿Qué estoy un poco más gorda? Si, lo sé, lo admito, pero no estoy embarazada, ni me voy a casar. Así estamos bien y felices».