La Policía de Noreña ameniza el confinamiento a sus vecinos con una carta de Pikachu

Redacción 23/03/2020 11:01 h

Con la noticia de que el Estado de Alarma se alarga 15 días más, ayer, muchos vecinos de diferentes localidades asturianas se venían un poco abajo viendo que su confinamiento no termina la próxima semana. Cada vez ven más lejos el volver a llenar las calles, pero saben que tiene que continuar con las medidas para acabar con el brote de coronavirus juntos. La Policía Local de Noreña no duda en sumarse a los mensajes de fuerza para que sus vecinos no se desesperen. No es su primer mensaje aprovechando la megafonía de sus vehículos, pero sí uno de los que deja la lección más importante. «Pensad en alguien que queráis mucho», dice el agente de la Policía a los vecinos que escuchan desde sus ventanas. «Cuando hayáis pensado en ese alguien, deciros 'esto lo estoy haciendo por él'. Lo hacemos por él y por todos», explicaba el policía, entre los aplausos de su particular «público».

Además, en el mensaje mandado por los agentes, sobre todo dirigido a los más pequeños, que son aquellos que entienden en menor medida lo que está ocurriendo a su alrededor ahora mismo, se les ocurría, incluso, leer una pequeña carta de Pikachu, el Pokemon más famoso del mundo. Con esa misiva, la Policía Local ha conseguido sacar varias carcajadas a los vecinos, tanto pequeños como mayores. Tras dos minutos dedicados a este mensaje de ánimo, el coche policial se marchaba buscando nuevos públicos entre los aplausos de los primeros oyentes, a ritmo de un tema mexicano, para dar alegría a estos duros días.