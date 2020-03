La gran donación de Fernando Alonso para luchar contra el coronavirus

View this post on Instagram

‪Gracias a @unicef_es por la labor incansable que hacéis, y el compromiso en cualquier emergencia.‬ ‪Me he sumado a la causa con material sanitario tan urgente y necesario.‬ ‪Cualquier ayuda es poca, así que os animo a todos. Desde un sms con la palabra “UNICEF” al 28028 a visitar la pág web de Unicef.‬ #unicef #juntosvenceremos