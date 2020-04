Arden las redes contra Pelayo Díaz tras recibir como regalo un perro «de marca»

View this post on Instagram

Lo que veis son las imágenes de perras rescatadas por @mundovivoorg . PERRAS que se habían pasado la vida criando. Una camada tras otra. El negocio de venta de cachorros de lujo que mencioné ayer (cuyo nombre ni cito para no dar ideas) está gestionado por una tal Alexandra y ha recibido infinidad de quejas porque, entre otras cosas, los cachorros aparecían con hongos. Signo inequívoco de que provenían de criaderos de concentracion en condiciones de insalubridad. Los influencers que promocionaron esta empresa (tampoco etiqueto por no dar ideas) lo hacían desde fotos de estudio y etiquetando claramente al la empresa que se los trajo a casa, vía MRW. Se trataba claramente de una acción promocional , porque en esos tipos de perfiles no se promociona nada si no es previo pago ( Pelayo Díaz cobra 20000 € por una campaña publicitaria en redes sociales). Si vas a adoptar un cachorro siempre has tener en cuenta que un cachorro exige un enorme trabajo y debes plantearte si estás preparado para hacer ese sacrificio. Tienes que conocer a la madre o conocer muy bien a la protectora que te lo traiga. En el caso de que lo compres a un particular que haya tenido una camada, exige siempre ver a la madre. Para mí la compra y venta de animales vivos es una barbaridad, pero es cierto que muchas veces te piden una donación porque lógicamente las vacunas de cachorros, su veterinario y el parto de la madre han costado dinero. Es normal pagar unos 200 € y es justo. Lo que no es normal es que un cachorro de pomerania toy cueste 1500 € , que es lo que cobran por un perro en la empresa de cachorros de lujo que estos influencers promocionaban. Si queréis saber más sobre las condiciones en las que viven las perras de estos criaderos de lujo preguntad a @mundovivoorg y a @lluvia_rojo Y sí, las hermanas que cité ayer han promocionado a esta empresa. Cierto es que a ellas no les han enviado los cachorros precisamente durante la cuarentena, pero a Pelayo sí. ¿Existe una enorme diferencia recibir el perro en cuarentena o no? ¿Encuentas normal una empresa que hace negocio con la TORTURA de seres vivos, que los envía por MRW, que los promociona a través de influencers?