Un nuevo hito para Jose Andrés: protagonizará el último documental de Ron Howard para National Geographic

Redacción 17/04/2020 19:39 h

El chef asturiano José Andrés, muy conocido en todo el mundo tanto por su talento en los fogones como por su incansable trabajo humanitario, protagonizará un documental para National Geographic que dirigirá Ron Howard. Sin título confirmado por el momento, National Geographic explicó este jueves que este documental retratará la labor de World Central Kitchen, la organización benéfica que fundó y lidera José Andrés, para llevar alimentos a las personas más necesitadas, especialmente en situaciones de crisis humanitaria.

«Servir a la gente un plato de comida fresca después de un desastre es más que darles calorías para llenarles. Una comida caliente es tranquilidad, dignidad, esperanza: una señal de que alguien se preocupa y de que mañana será mejor», dijo el cocinero. «En Puerto Rico, Bahamas y Mozambique, he visto lo importante que son las acciones rápidas y la adaptación constante para llegar a comunidades que lo necesitan con urgencia. Estoy emocionado de trabajar con National Geographic, Ron y el equipo de Imagine Entertainment para contar la historia de World Central Kitchen y mostrar el poder de la comida en la lucha por curar a las personas y al planeta», añadió.

Este filme será la segunda colaboración de National Geographic con el director Ron Howard y su productor Brian Grazer, ya que este año presentaron en el Festival de Sundance el documental Rebuilding Paradise sobre unos desoladores incendios de 2018 en el norte de California (EE.UU.). «Cuando empezamos a rodar Rebuilding Paradise, me quedé fascinado al ver el impacto inmediato que José y el equipo de World Central Kitchen tuvieron en los ciudadanos de Paradise justo después del devastador incendio que destruyó su población», dijo Howard. «Y ahora, siguiéndole mientras ayuda a aquellos que más lo necesitan durante esta pandemia, me he dado cuenta de que el trabajo que está haciendo en todo el mundo es una de las necesidades más críticas, y a menudo pasadas por alto, en la asistencia en un desastre. Estoy honrado de compartir su misión con el público en todo el mundo», agregó.

Ganador del Óscar a la mejor película y la mejor dirección por Una mente maravillosa (2001), la variadísima filmografía de Howard como realizador incluye títulos como Splash (1984), Willow (1988), Apollo 13 (1995), Cinderella Man (2005), El Código da Vinci (2006), Frost/Nixon (2008), Rush (2013) y Solo: una historia de Star Wars (2018). Howard tiene pendiente de estreno «Hillbilly Elegy», una adaptación a la gran pantalla del libro de memorias de J.D. Vance y para la que fichó como protagonista a Amy Adams.