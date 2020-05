Denuncian el acoso de un conductor a un osezno en Teverga

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Asturias Carla Vega

Redacción 02/05/2020 13:50 h

Si algo tiene el confinamiento es que permite que los animales salvajes se acerquen más que nunca a las zonas en las que normalmente el tráfico de vehículos o peatones es constante. En esta ocasión, un conductor en la zona de Teverga se ha encontrado con un osezno cerca de las inmediaciones de la carretera, y decidió grabar el momento. Lo que para el conductor quizás fue un encontronazo sin malas intenciones, no ha sido tomado de la misma manera para la Asociación Profesional de los Agentes del Medio Natural del Principado de Asturias (AGUMNPA), quien considera este acto una temeridad.

La asociación ha compartido el vídeo en redes sociales, tras llegarles a ellos a través de las mismas. Miguel Garrido, secretario del colectivo de Agentes del Medio Natural (AGUMNPA), recuerda que ellos recomiendan hacer todo lo contrario a lo que hizo este hombre. «Lo que hay que hacer es dejarlos tranquilos y que se vuelvan a esconder en el monte. Nos parece un peligro y una imprudencia tanto para la persona que graba como para el animal», asegura Garrido. Este mensaje entra en consonancia con el compartido en el Twitter de la asociación: «A la fauna salvaje, especialmente si es una especie protegida, hay que respetarla. La actitud de esta persona es irresponsable porque pone en riesgo al animal y a sí mismo. Aprovechamos para pedir al @GobAsturias que se trabaje ya en protocolos de actuación con osos problemáticos», explican.

A la fauna salvaje, especialmente si es una especie protegida, hay que respetarla. La actitud de esta persona es irresponsable porque pone en riesgo al animal y a sí mismo. Aprovechamos para pedir al @GobAsturias que se trabaje ya en protocolos de actuación con osos problemáticos pic.twitter.com/kNJv2vfhuL — AGUMNPA (@AgentesMN) May 2, 2020

Esta última frase ha descolocado a algunos usuarios de Twitter, aludiendo a que no parece que el pequeño osezno que aparece en el vídeo sea problemático. La propia asociación también ha aclarado ese punto. «Lo de osos problemáticos no es para este caso, que es evidente que no lo es, sino en previsión de que lo pueda haber. En Asturias carecemos de protocolos para osos heridos, conflictivos o que se acerquen a núcleos de población. Hay que adelantarse a lo que pueda suceder», detallan.