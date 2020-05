Así suenan las obras del Bellas Artes cantadas por Rodrigo Cuevas

0

Redacción 18/05/2020 16:58 h

El Museo de Bellas Artes de Asturias invitó a Rodrigo Cuevas a interpretar en clave musical dos de las obras de la pinacoteca para celebrar el Día Internacional de los Museos. Hoy, el museo ha publicado en sus redes un vídeo de casi ocho minutos donde el artista asturiano interpreta dos piezas musicales inspirándose en obras de la colección permanente del museo: «Filandón en Monasterio de Hermo» de Luis Álvarez Catalá (Madrid, 1836-1901), un cuadro de 1872 en el que un grupo de personajes se reúnen en torno al fuego de la llariega o cocina de la casa familiar del pintor, en la localidad asturiana de Monasterio de Hermo (Cangas de Narcea) y «Danza gitana» obra de gran expresionismo realizada por Hermen Anglada-Camarasa en1902).

En el vídeo se puede disfrutar de una imagen cálida y oscura, con el fuego como protagonista donde se dejan entrever las obras y las sombras, mientras el asturiano acompaña con dos canciones la imagen. «Fuiste mi primer amor. Tú me enseñaste a querer. No me enseñes a olvidar que no lo quiero aprender», son algunas de las frases que canta Rodrigo Cuevas en la primera de las piezas. «Al subir a la montaña, la morita ya suspira ¿Porque suspiras mi alma? ¿Por qué suspirar mi vida?», pertenecen a la segunda pieza seleccionada por el artista.

El asturiano se suma así a la iniciativa del museo que este año se celebra el día de manera virtual. Cuevas es, tras la participación de Igor Paskual en 2018 y Pablo Moro en 2019, el participante escogido este año para esta propuesta, denominada «Cuadros Cantados». Además, habrá varias actividades más para el martes 19 de mayo. Una de ellas es, bajo el lema «Diálogos con el arte», la explicación del director del Bellas Artes, Alfonso Palacio, y de la responsable del Departamento de Educación y Difusión, Sara Moro, de varias obras de la colección en un conjunto de vídeos que se publicarán en las redes sociales de la pinacoteca a lo largo de martes 19.

También mañana, se ofrecerán dos nuevos vídeos pertenecientes al proyecto ARCHES en el que el Museo de Bellas Artes de Asturias participó durante los años 2017 al 2019 en donde queda claro el compromiso con la inclusión y accesibilidad del mismo para todos los públicos. El Consejo Internacional de Museos (ICOM), que lleva celebrando el Día Internacional de los Museos desde 1977 con el objetivo de sensibilizar al público con respecto al rol de los museos en el desarrollo de la sociedad, ha propuesto para este año el lema «Museos por la igualdad: diversidad e inclusión».