Melendi, Paula Echevarría, Luz Casal... Así lamenta Asturias la muerte de Pau Donés

09/06/2020

El mundo de la música llora la pérdida de uno de los grandes. Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, ha muerto a los 53 años víctima del cáncer de colon contra el que llevaba luchando desde hace cinco años. Lo ha confirmado esta mañana la familia Donés Cirera a través de Instagram, donde ha mostrado su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal hospitalario «todo su trabajo y dedicación», y ha pedido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles. Ahora, los famosos asturianos se han mostrado consternados con la noticia. «Hoy el palo ha venido sin jarabe», ha escrito Antonio Lobato en su Instagram.

El periodista ovetense ha publicado unas profundas palabras. «Hoy el palo ha venido sin jarabe. Ha sido de los que duelen. Has formado parte de la banda sonora de mi vida y a pesar de todo lo que has luchado, te has ido. Gracias Pau por darme tanto. Buen viaje». La compañera de profesión del catalán, la cantante Ana Belén, ha subido a su cuenta personal de Instagram una imagen del artista. Un primer plano con pocas palabras de pie de foto, pero que muestran la sensación que recorre a la mujer de Víctor Manuel. «Tristeza, consternación, rabia y agradecimiento», eran las emociones que acompañaban la foto del vocalista del grupo.

Luz Casal, también compañera, ha publicado una imagen de ellos dos, bailando, con un emotivo texto: «Querido Pau, descansa en paz! Supe el día 25 de abril cuando hablamos por teléfono, que te estabas despidiendo de mí. Qué valiente y jabato has sido, qué atento y cariñoso, colega. Somos muchos, muchos, muchos, aquí y en muchos otros países, los que lloramos tu partida. Nos quedan tus canciones y tu ejemplo. Te quiero!». También, el cantante Melendi ha subido una imagen del vocalista tocando la guitarra, junto al texto: «Una de las primeras canciones con las que aprendí a tocar la guitarra fue La flaca. Nunca tuve la suerte de estar con él, pero siempre lo sentí muy cerca… Cosas que tienen las personas especiales como él».

Por su parte, la actriz Paula Echevarría aprovechaba sus historias de la misma red social para publicar una foto de Donés, junto a un breve «descansa en paz», una imagen de un ojo que llora de tristeza y un corazón rojo. Además, la publicación va acompañada de la canción Grita de Jarabe de Palo. La influencer Isasaweis ha publicado una imagen de su carrete que le trae un gran recuerdo de Pau Donés. «Hace algo más de un año estábamos ahí disfrutando tantísimo de ti…», escribe la asturiana. «Descansa en paz, Pau Donés… Gracias por tus canciones que nos han llenado el alma tantas veces. Qué pena más grande que te hayas ido», junto a una recopilación de dos imágenes, una del escenario y otra, un selfie.

Beatriz Rico mostraba en tres historias de Instagram su sorpresa, siendo la primera un escueto «Ay, no», que acompaña a una foto del artista. «Gracias por el legado que nos dejas, Pau», añade la actriz asturiana. La actriz y modelo gijonesa Blanca Romero también ha publicado una imagen del artista, junto a un texto en azul donde se podía leer «Descansa en paz PAU», junto a un corazón azul. Su hija, la modelo Lucía Rivera también ha realizado su pequeño homenaje al artista con la publicación de una de las canciones más conocidas del grupo: La flaca.

Su última aparición

La última aparición de Pau Donés fue en el videoclip de su último single, que presentó hace apenas unas semanas, titulado Eso que tú me das, del álbum Tragas o escupes. «Eso que tú me das es mucho más de lo que te he pedido», dice el estribillo de una canción luminosa, vitalista y optimista, una tónica de buen rollo que se percibe en el vídeo, en el que aparecía un Pau Donés muy delgado. La canción quería servir como agradecimiento a todos sus seguidores que le han apoyado en estos momentos difíciles.